Incendies en Gironde : que faut-il emporter en cas d'évacuation ?

Plus de 35.000 personnes ont été évacuées à cause des incendies en Gironde depuis mardi 12 juillet. Que faut-il emporter avec soi dans ces cas-là ? "Beaucoup de gens ont été très surpris", a souligné la sénatrice de Gironde Nathalie Delattre ce mardi.

"Quand on est évacué, on ne sait pas quoi emporter. Ce sont des situations auxquelles nous ne sommes pas vraiment préparés. La population n'est pas vraiment préparée à ces grands feux, au changement climatique." Sur France Bleu Gironde ce mardi 19 juillet, la sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre a évoqué les évacuations et le manque de préparation des populations concernées par les incendies qui brûlent en Gironde depuis une semaine. Plus de 35.000 personnes ont été évacuées depuis le début des feux, 16.000 personnes dans la journée de lundi. "Beaucoup de gens ont été très surpris et n'ont pas emmené grand-chose" a souligné Nathalie Delattre.

Il faut une petite valise qui soit prête - Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde

Pour la sénatrice de Gironde, il faudrait "établir une liste des papiers qu'il faut emmener quand les habitants sont évacués, une petite valise qui soit prête. Il faut penser aux animaux, chats et chiens, aux bouteilles de gaz parce que ça rajoute un effet incendiaire et ce sont des bombes en puissance qui réactivent la puissance du feu".

Dans le Sud-Est de la France, certaines communes touchées fréquemment par des incendies d'ampleur proposent des conseils aux habitants en cas d'évacuation. Que faut-il emporter avec vous en cas d'incendie ? Dans le Var, la ville de Villefranche-sur-Mer dresse la liste suivante :