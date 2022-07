De violents incendies ravagent la Teste-de-Buch et Landiras en Gironde depuis mardi soir. À 20 heures ce mercredi soir, 2.800 hectares étaient déjà partis en fumée. C'est la pire journée d'incendies en Gironde depuis 32 ans. Évacuations, moyens déployés, causes : France Bleu fait le point.

Incendies en Gironde : ce que l'on sait des deux feux qui touchent La Teste et Landiras depuis 24 heures

Les pompiers combattent depuis mardi après-midi deux incendies distincts dans des forêts de pins en Gironde, l'un à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, l'autre à la Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon. À 20 heures ce mercredi soir, ces feux avaient ravagé près de 2.800 hectares de pins, sur fond de nouvelle vague de chaleur dans le sud de la France. France Bleu fait le point sur ces feux qui durent depuis plus de 24 heures.

Les vacanciers ne peuvent pas retrouver les campings

Dans la nuit de mardi à mercredi, 6.500 personnes ont été évacuées à La Teste-de-Buch et à Landiras. Sur le bassin, 6.000 vacanciers ont été extirpés de leur lit dans cinq campings et deux aires de camping-cars de La Teste-de-Buch. Ils ont été transférés vers Biscarosse ou le Parc des Expositions de La Teste. Certains campeurs dormiront au gymnase Turpin. Pour le moment, les vacanciers ne peuvent pas regagner les campings. Dans le secteur de Landiras et de Guillos, 500 personnes ont dû être évacuées vers les communes de Saint-Symphorien, La Brède ou encore Louchats.

Le quartier de Cazaux à La Teste-de-Buch n'a pour le moment pas été évacué car le vent pousse l'incendie vers l'océan. Les habitants et les camping sont en alerte et doivent se tenir prêt en cas d'évacuation rapide.

Il n'y a pas de blessé.

Le feu n'est pas maîtrisé

À 20 heures ce mercredi soir, le feu n'était toujours pas maîtrisé. Les feux sont alimentés "par une végétation sèche, notamment les sous-bois. Evidemment, la chaleur n'aide pas", a assuré la préfète lors d'un point presse.

Selon le dernier bilan de la préfecture, 2.800 hectares de pins sont partis en fumée. Dans le détail, 1.500 hectares avaient déjà brûlé à Landiras, le feu de La Teste avait dévoré 1.300 hectares, près de la dune du Pilat, exceptionnellement fermée au public. "On a deux feux compliqués", avec un "vent tournant sur les deux sites qui oblige à réévaluer tout le temps le dispositif. De plus, à la Teste, c'est du sable, c'est complexe en terme de circulation", a expliqué à l'AFP le commandant des pompiers Matthieu Jomain avant de résumer: "On a de longues heures devant nous".

Autant d'hectares détruits en une journée, c'est du jamais vu depuis 32 ans. France Bleu retrace d'ailleurs l'histoire des plus grands incendies du département depuis 1990 dans cet article.

Jusqu'à 1.000 pompiers mobilisés

Ce mercredi en fin de journée, entre 700 et 800 personnes étaient mobilisées sur le terrain dont une majorité de pompiers. "On pourrait atteindre les 1.000 personnes" a d'ailleurs affirmé Fabienne Buccio ce mercredi. En tout, 330 sapeurs-pompiers ainsi que 70 sapeurs-sauveteurs supplémentaires, venus de plusieurs endroits en France, ont été déployés en Gironde. Des pompiers des Landes, du Gers, de Haute-Garonne, de Dordogne, de Charente-Maritime, de l'Hérault, du Limousin ou encore de la Manche sont arrivés dans notre département

Du côté des moyens aériens, dix engins sont mobilisés : 7 Canadair et 3 Dash, c'est la moitié de la flotte française selon la préfecture de Gironde. "On a assez d’avions pour pouvoir intervenir. On a rappelé des avions prêtés au Portugal. La flotte est entièrement renouvelée" a rassuré Gérald Darmanin, qui s'est rendu à la Teste-de-Buch ce mercredi soir.

Cause inconnue pour le feu de Landiras

Des investigations judiciaires sont en cours pour déterminer l'origine des deux incendies. À Landiras, elle est pour l'heure indéterminée mais "une enquête est en cours" a indiqué la préfète de Gironde Fabienne Buccio lors d'un point de situation dans l'après-midi. À La Teste-de-Buch, "c'est vraiment un accident ou une panne de camion, un camion qui a pris feu en tout cas", a t-elle poursuivi.