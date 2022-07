Incendies en Gironde : de nouveaux renforts de sapeurs-pompiers lorrains

Le convoi était matinal ce vendredi matin. Aux alentours de 5h, 47 sapeurs-pompiers venus de toute la Lorraine ont pris la direction du sud-ouest pour venir relever leurs collègues mobiliser sur les immenses incendies qui frappent la Gironde cet été. Parmi le contingent, 12 sont Meurthe-et-mosellans.

Faire souffler les collègues

Ils seront tous déployés sur le front de Landiras, l'une des communes les plus touchées. Là où le week-end dernier, un premier groupe d'une vingtaine de Meurthe-et-mosellans et Vosgiens avait déjà pris ses quartiers. Ces derniers vont faire le chemin inverse et devraient regagner la Lorraine ce samedi matin.