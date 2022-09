Un nouvel incendie est en cours en Gironde, à Arès, sur le bassin d'Arcachon. Des pompiers de Corrèze et de Haute-Vienne partent en renfort ce dimanche soir.

Incendies en Gironde : des pompiers de Corrèze et Haute-Vienne envoyés en renfort

En Gironde, un nouveau départ de feu a déjà brûlé 70 hectares ce dimanche. Cette fois-ci, c'est à Arès, sur le bassin d'Arcachon. 50 personnes ont déjà été évacuées. Les pompiers des départements alentours sont appelés en renfort.

Chez les pompiers de Haute-Vienne, douze personnes et quatre véhicules sont mobilisés. En Corrèze, ce sont vingt personnes et six véhicules. Ils partent ce soir, 20 heures, pour 48 heures minimum.

C'est un nouvel incendie qui touche la Gironde, après celui de Saumos en début de semaine : 3 400 hectares ont été détruits et 1 840 personnes évacuées.