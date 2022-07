Incendies en Gironde : deux maisons détruites à La Teste, plusieurs autres menacées

Les sapeurs-pompiers interviennent depuis mardi sur deux incendies qui ont brûlé plus de 5300 hectares de forêt en Gironde.

Le principal front pour les pompiers se situe à La Teste-de-Buch. Aucun blessé n’est à déplorer, en revanche, deux maisons ont été détruites et plusieurs sont menacées aux abords du camping du lac. La situation reste défavorable et le feu n’est toujours pas fixé nous informe ce jeudi soir la préfecture.

Nouvelles évacuations

En début d’après-midi, les autorités ont procédé à l’évacuation préventive des habitants du bourg de Cazaux. Les 4.000 habitants ont été acheminés au parc des expositions de La Teste-de-Buch où un dispositif d’accueil était déjà mis en place.

A Landiras, 2400 hectares ont brulé. Là également, aucune victime n’est à déplorer. Le feu n’est toujours pas fixé et la situation est très défavorable avec plusieurs réactivations de feu. Cet après-midi, les autorités ont procédé à l’évacuation des bourgs de Guillos et des lieux-dits de Lahon, Hil et Petit-Hil. Les routes départementales D115, D125 et D220 restent fermées à la circulation.

Les opérations se poursuivent toute la nuit

Les Canadairs poursuivent les largages jusqu’à la tombée du jour. Fabienne Buccio, préfète de la Gironde, appelle ce soir l’ensemble des citoyens à la plus grande prudence. Le niveau de risque est extrêmement élevé dans tout le département. Cet après-midi, trois départs de feu ont été maitrisés dans le nord du blayais.