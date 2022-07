L'homme de 39 ans soupçonné d'avoir eu un rôle dans l'incendie de Landiras a été libéré. Il avait été placé en garde à vue lundi soir. "Les expertises, analyses des éléments recueillis et auditions réalisées" le mettent hors de cause précise le parquet de Bordeaux à France Bleu Gironde.

Incendies en Gironde : l'homme arrêté pour le feu de Landiras mis hors de cause

Il avait été mis en garde à vue ce lundi 18 juillet. L'homme suspecté d'avoir eu un rôle dans le départ de feu de Landiras une semaine auparavant a été libéré ce mercredi 20 juillet à 1h du matin, indique le parquet de Bordeaux à France Bleu Gironde. Ce mardi, on apprenait que ce Girondin avait déjà été entendu pour des faits similaires en 2012. "Les expertises, analyses des éléments recueillis et auditions réalisées" le mettent finalement hors de cause. "Les investigations se poursuivent" précisent le parquet. La "thèse criminelle" est privilégiée par les enquêteurs pour expliquer le déclenchement de cet incendie qui a brûlé 13 600 hectares, selon un dernier bilan mercredi.

Ce mercredi matin, les feux qui ravagent les forêts de La Teste-de-Buch et du Sud-Gironde n'étaient toujours pas fixés même s'ils progressaient moins rapidement.

Enquête pour incendie involontaire à La Teste-de-Buch

L'enquête sur l'incendie de La Teste-de-Buch a elle été ouverte pour "destruction involontaire". La peine encourue est donc moins lourde, deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Le feu est parti d'un Ford transit équipé d'une benne, conduit par un assistant technique d'un camping qui se rendait à la déchèterie, précisait le parquet en début de semaine. Le véhicule étant atteint d'une "panne subite", le conducteur, en en descendant, se serait rendu compte que les flammes se développaient sous la benne. Il a alerté immédiatement les pompiers.