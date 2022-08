Incendies : la diffusion de France Bleu Gironde perturbée dans le sud du département

L'émetteur de Belin-Beliet ne fonctionne plus. Enedis a coupé l'électricité à la demande des pompiers pour les aider à intervenir sur l'incendie qui touche le sud du département et le secteur d'Hostens et St Magne. Vous pouvez continuer à nous écouter sur francebleu.fr et l'application Ici.