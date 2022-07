Incendies en Gironde : près de 13.000 hectares brûlés, une journée de lundi à haut risque

La forêt n'en finit pas de brûler à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, et à Landiras et Guillos au sud de la Gironde. Depuis mardi soir, près de 13.000 hectares ont brûlé (environ 9.000 dans le secteur de Landiras, 3.900 à La Teste). La journée qui vient s'annonce particulièrement délicate alors que le département est en alerte rouge à la canicule et que des températures de 44°C sont prévues dans le département.

L'essentiel

Au total, 12.900 hectares ont brûlé depuis mardi (environ 9.000 dans le secteur de Landiras, 3.900 à La Teste)

La situation est "extrêmement défavorable" dans le Sud-Gironde et "très défavorable" à La Teste, indiquaient les pompiers ce dimanche soir

Environ 16.200 personnes ont été évacuées depuis le début des feux

Les moyens des pompiers ont été renforcés dimanche soir. Au total, neuf avions et 1.700 pompiers sont mobilisés.

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet de la préfecture

La situation à La Teste-de-Buch

La situation était "très défavorable" dimanche soir, elle s'était même dégradée dans la journée, indiquaient les pompiers à propos de l'incendie qui avait ravagé 3.900 hectares à La Teste-de-Buch. Le feu a gagné l'océan en fin de journée, les flammes ont franchi la route qui mène de la dune du Pilat à Biscarosse et elles sont arrivées jusqu'à la plage de la Lagune, située entre la plage du Petit Nice et la plage de la Salie. Sur ce front d'un kilomètre, les flammes montaient jusqu'à 100 mètres de hauteur. Ce front se dirigeait dimanche soir vers Biscarosse située à une quinzaine de kilomètres au sud. Au total, 10.000 personnes ont été évacuées dans ce secteur très touristique. Le périmètre de sécurité autour du feu a été élargi ce lundi matin.

La situation dans le Sud-Gironde

Le feu a dévoré 9.000 hectares de pins, ont annoncé les autorités ce dimanche en fin de journée. Environ 500 à 600 hectares supplémentaires ont brûlé dans la nuit selon la reporter de France Bleu Gironde au poste de commandement de Villandraut ce lundi matin. Les flammes se dirigeaient dimanche soir vers les communes de Le Tuzan et d'Hostens, évacuées samedi. D'autres communes pourraient être évacuées dans la journée selon l'évolution des feux. Au total, 6.000 personnes ont été évacuées dans ce secteur.

La circonférence de l'incendie est estimée à 40 kilomètres. Les pompiers s'inquiétaient depuis quelques jours des températures caniculaires prévues ce lundi, combinées à un très faible taux d'humidité dans l'air (10% d'hygrométrie) et à des vents jusqu'à 60 km/h qui pourraient empêcher les avions bombardiers d'eau de décoller. D'autant que ce vent est tournant. Pour ralentir la progression du feu, ils prévoient notamment d'allumer des feux préventifs ce lundi matin.

Du renfort pour les pompiers

Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a indiqué que, dès ce dimanche soir, "trois avions supplémentaires, 200 pompiers et 11 camions lourds" seront déployés sur place. Cela porte les moyens à neuf avions et 1.700 pompiers. Six avions bombardiers d'eau étaient jusque là mobilisés sur ces deux feux, quatre Canadairs et deux Dash.