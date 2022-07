Incendies en Gironde : près de 17.000 hectares brûlés, de nouvelles évacuations dans la nuit

Pas de répit pour les pompiers en Gironde. La journée de lundi a été terrible sur le front des incendies avec de nombreuses reprises du feu, des vents changeants, une chaleur écrasante et environ 17.000 hectares de forêt avaient été dévorés par les flammes au dernier bilan dans la soirée. Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités ont procédé à de nouvelles évacuations. Plus de 16.000 personnes avaient déjà dû être évacuées dans la seule journée de lundi, à La-Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, comme à Landiras et les communes alentours, dans le Sud-Gironde. Les fumées sont arrivées jusqu'à la métropole bordelaise ce mardi matin.

L'essentiel

Environ 17.000 hectares ont brûlé depuis mardi 12 juillet (12.000 dans le secteur de Landiras, 4.700 à La Teste).

Le directeur du SDIS a lancé ce lundi un appel général à tous les pompiers du département, volontaires comme professionnels, à venir dans les prochaines heures prêter main forte.

Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités ont évacué la zone artisanale sud de La Teste-de-Buch

Plus de 16.000 personnes ont été évacuées durant la seule journée de lundi. À La Teste, dans le quartier Les Miquelots et au Pyla-sur-Mer. Dans le Sud-Gironde, à Landiras, Budos et Balizac, puis Villandraut, Noaillan et Léogeats et St-Magne.

Le zoo du bassin d'Arcachon a évacué ses animaux vers le zoo de Pessac lundi en fin de journée, le parc animalier de Landiras n'envisageait pas de déplacer les siens.

Les cinq campings de la Dune du Pilat, dont l'emblématique camping des Flots Bleus, ont été atteint par les flammes

1.700 pompiers ainsi que six Canadair et trois avions Dash sont mobilisés selon la préfecture de Gironde.

Un troisième feu s'est déclenché plus au sud, toujours dans le massif des Landes de Gascogne, à Vert dans les Landes

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet du département.

La situation à La Teste-de-Buch

Selon un bilan communiqué lundi, ce sont 4.300 hectares qui ont brûlé dans le secteur de La Teste-de-Buch depuis le début de l'incendie mardi 12 juillet. Le feu était poussé par un "vent instable et tournant". Lundi soir, les 74 résidents de l’EHPAD du Pilat étaient en cours d'évacuation, la zone artisanale sud de La Teste, jusqu'à l'avenue Gustave Eiffel, a été évacuée dans la nuit par précaution.

Environ 8.000 personnes ont été évacuées dans l'après-midi de lundi dans le quartier Les Miquelots et au Pyla-sur-Mer à La Teste. Depuis le début de l'incendie, vacanciers ou habitants, au total, 18.000 personnes ont donc été évacuées dans ce secteur très touristique.

La situation dans le Sud-Gironde "très défavorable"

Environ 8.200 personnes ont été évacuées dans la journée de lundi et les évacuations étaient toujours en cours dans la soirée dans le sud du département et, plus précisément, dans les communes de Villandraut, Noaillan, Léogats, Landiras, Budos et Balizac. Des personnes évacuées hébergées à Langon dans des centres d'accueil improvisés pour l'occasion. Un collège de la ville a notamment été rouvert. "L’évacuation de l’EHPAD de Villandraut s’est déroulée dans de bonnes conditions" précise la préfecture. Le total des évacués s’élève à plus de 14.000 depuis le début de la crise dans se secteur.

Les feux n'ont pas cessé de progresser dans la journée et, depuis mardi 12 juillet, ils avaient dévoré 10.500 hectares de forêt selon le dernier bilan communiqué par la préfecture de Gironde. Lundi soir, deux maisons et un mobil-home ont brûlé. "La situation reste très défavorable" assure-t-elle.

Un homme a été placé en garde à vue ce lundi 18 juillet dans l'enquête sur le feu de Landiras, a annoncé le parquet de Bordeaux. Il est soupçonné d'avoir eu un rôle dans le départ de ce feu.

Un appel à tous les pompiers du département

Ce lundi, le directeur du SDIS a lancé un appel général à tous les pompiers du département, volontaires, professionnels à venir prêter main forte dans les prochaines heures. Les pompiers déjà sur les feux sont épuisés : "Les hommes sont éprouvés. Le fait d’avoir un feu qui explose tous les après-midi explose, c’est éprouvant. Mais les hommes, qu’ils viennent de Gironde ou d’ailleurs, sont totalement engagés", précise Marc Vermelen, le patron des pompiers de Gironde.

Un nouvel incendie à Vensac

En fin après-midi ce lundi, un nouveau feu s’est déclenché à Vensac, dans le Médoc. À 6h ce mardi, il avait brûlé 70 hectares. Quelques évacuations préventives ont été menées. Cet incendie n’est pas encore fixé.