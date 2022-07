Incendies en Gironde : "Le feu est contenu mais pas fixé"

Les incendies en Gironde ne progressent plus même s'ils n'étaient toujours pas fixés ce vendredi. Depuis le 12 juillet, 20.800 hectares ont brûlé. Une partie des habitants évacués de La Teste et du Sud-Gironde ont pu retourner chez eux ce jeudi. Suivez l'évolution des incendies avec France Bleu.

Les premiers habitants évacués pendant les incendies ont pu rentrer chez eux ce jeudi au Pyla-sur-Mer, à Cabanac-et-Villagrains, à Budos et dans les hameaux de Douence et du Marta à Saint-Magne. Cela représente 6.000 personnes. "La nuit sur le front des incendies s'est bien passée puisque le feu a pour l'instant toujours été contenu" à La Teste-de-Buch et Landiras, a annoncé ce vendredi sur franceinfo Fabienne Buccio préfète de Gironde. "La décision d'annoncer qu'il est fixé viendra après une évaluation" faite par les pompiers; a-t-elle indiqué. Les incendies ont ravagé près de 21.000 hectares depuis le mardi 12 juillet. Les feux ne progressent plus dans le Sud-Gironde et La Teste-de-Buch mais ils ne sont pas considérés comme fixés. La météo apparaît plutôt favorable avec des températures modérées. Une vigilance sera de mise par rapport au vent qui pourrait se lever dans l'après-midi.

L'essentiel

20.800 hectares ont brûlé depuis mardi 12 juillet (13.800 dans le Sud-Gironde, 7.000 à La Teste)

Le "feu est contenu mais pas fixé" a commenté la préfète ce vendredi

1800 sapeurs-pompiers, quatre Canadairs, deux Dash et un hélicoptère bombardier d’eau PUMA de la Sécurité civile

Environ 6.000 personnes ont pu rentrer chez elles sur un total de 36.750 personnes évacuées depuis le début des incendies

La préfecture a ouvert une cellule d'information au public : 0 800 009 763 (de 8h à 20h)

(de 8h à 20h) Écoutez France Bleu Gironde pour vous tenir au courant de la situation sur le front des incendies

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet du département

La situation dans le Sud-Gironde

Ce jeudi soir, le sous-préfet de Langon Vincent Ferrier a annoncé le retour à la maison de 2.400 habitants du Sud Gironde ravagé par les flammes. Cela concerne tous les habitants de Cabanac-et-Villagrains sauf le hameau des Jeannots, une partie du village de Budos et les hameaux de Douence et du Marta à Saint-Magne ont été autorisés à retourner chez eux. Dans ce secteur, près de 14.000 hectares ont brûlé.

La situation à La Teste-de-Buch

Dans le secteur de La Teste-de-Buch, 3000 habitants du quartier du Pyla ont pu retourner chez eux. Les personnes qui habitent au sud de la D218 ne sont pas autorisés à regagner leur domicile. Dans ce secteur, 7.000 hectares ont brûlé depuis le mardi 12 juillet.

Les infos pratiques