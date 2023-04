Incendies en Gironde : la visite des ministres aura finalement lieu mardi

Les élus en attendaient beaucoup, moins d'un an après avoir vu la Gironde brûler, et 30.000 hectares de forêt être détruits par les incendies. Mais la visite de Gérald Darmanin, Christophe Béchu et Marc Fesneau, ministres de l'Intérieur, de la Transition écologique et de l'Agriculture, prévue le 17 mars avait finalement été annulée : la veille, le 49-3 avait été dégainé par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Les annonces du plan 2023 de lutte contre les feux forêts auront donc lieu ce mardi 11 avril.

Les trois ministres sont attendus dans la soirée à la base aérienne militaire 120 de Cazaux sur le Bassin d'Arcachon, à quelques mètres du village où des maisons avaient été détruites en juillet 2022. Gérald Darmanin signera un protocole d'accord avec les pilotes de la sécurité civile, alors que de nombreux élus, dont le président du département Jean-Luc Gleyze veulent le prépositionnement de deux canadairs à Mérignac jusqu'à la fin de l'été.

Une autre convvention doit être signée par le ministre de l'Agricutlurre sur le reboisement. Sur le volet prévention des incendies, Marc Fesneau a annoncé le 6 mars dernier une enveloppe de 7,6 millions d'euros pour financer les DFCI et équiper les tours de guets des pompiers de caméras.