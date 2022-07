Incendies en Gironde : le feu enfin "fixé" à La Teste-de-Buch mais pas à Landiras

Après 11 jours de lutte, l'incendie de La Teste-de-Buch était enfin fixé ce samedi soir contrairement à l'autre grand feu près de Landiras, qui ne progresse toutefois plus. Tous les habitants évacués à La Teste ont pu regagner leur domicile. Depuis le 12 juillet, près de 21.000 hectares ont brûlé.

C'est le soulagement depuis ce samedi soir dans le secteur du Bassin d'Arcachon. Le feu de La Teste-de-Buch, qui s'est déclaré le 12 juillet dernier, est "désormais fixé". Il a ravagé 7.000 hectares de pinède. Ce n'est pas le cas de l'incendie de Landiras qui a brûlé 13.800 hectares. En revanche, il ne progresse plus selon la préfecture.

D'après les pompiers, un incendie est "fixé" quand ils pensent qu'il ne progressera plus. Il est ensuite "maîtrisé", puis "éteint" et doit ensuite être "surveillé". Tous les détails sur le vocabulaire des pompiers est à retrouver dans cet article. Selon la préfète de la Gironde Fabienne Buccio, qui s'exprimait vendredi soir, déclarer ces deux incendies "éteints, ça sera une autre affaire, ça va prendre un certain temps".

Au total, ces "mégafeux" ont dévoré près de 21.000 hectares de forêt en Gironde depuis le 12 juillet et contraint plus de 36.000 habitants ou vacanciers à évacuer leur logement, dont 6.000 vacanciers évacués des campings de la très touristique dune du Pilat qui ont ensuite été détruits par les flammes.

L'essentiel

Le feux de la Teste est "fixé", celui de Landiras "contenu"

20.800 hectares ont brûlé depuis mardi 12 juillet (13.800 dans le Sud-Gironde, 7.000 à La Teste)

1.300 sapeurs-pompiers, 2 Canadairs et 2 hélicoptères d’attaque feux de forêt restent mobilisés

Une information judiciaire est ouverte sur le feu de Landiras, deux magistrats désignés

Les habitants de certaines communes sont autorisés à rentrer chez eux. Au total, 36.750 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies

Ces incendies n'ont fait aucune victime

La préfecture a ouvert une cellule d'information au public : 0 800 009 763 (de 8h à 20h)

(de 8h à 20h) Écoutez France Bleu Gironde pour vous tenir au courant de la situation sur le front des incendies

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet du département

Dans le Sud-Gironde, "la situation continue à s'améliorer"

À Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, l'incendie qui a brûlé 13.800 hectares de forêt n'est "pas encore fixé", "en raison des risques de reprises", a précisé la préfecture ce samedi. Ce feu est toujours considéré comme "contenu". "Une trentaine de foyers restant actifs, la surveillance de ce massif, les traitements des lisières et des reprises de feu ainsi que les travaux de génie civil se poursuivent", selon le communiqué.

"La situation continue à s'améliorer", dit-encore la préfecture. Deux Canadairs et deux hélicoptères d'attaque feux de forêt restent mobilisés alors que 1.300 pompiers étaient encore à pied d'œuvre vendredi sur les deux sites, même si désormais "les colonnes de sapeurs-pompiers extra-zonales regagnent progressivement leur département".

Des habitants toujours évacués

Un peu moins d'un tiers des 16.000 personnes évacuées de communes du secteur de Landiras n'ont pas encore reçu le feu vert du retour. Mais "les autorités continuent d'étudier secteur par secteur (leurs) possibilités de réintégration", assure la préfecture. Ce samedi, 2.900 personnes ont pu rentrer chez elles dans quatre communes : Le Tuzan, Balizac Saint-Léger-de-Balson et de Saint-Symphorien (les hameaux de Mouréou, Les Crabeys, Gardit, Capdet et Ruisseau Blanc ne sont pas concernés). Vendredi, 6.500 habitants de Villandraut, Noaillan, Léogeats, Budos et Landiras (sauf le hameau de Manine) avaient pu réintégrer leur logement,

Retour à la normale à La Teste-de-Buch

À La Teste, le feu est "désormais fixé". Cela signifie que la zone où les flammes se propagent n’évolue plus.

Tous les évacués de la Teste ont pu regagner leur domicile. "Tous les habitants évacués" de manière préventive de La Teste-de-Buch sont maintenant "autorisés à regagner leur domicile, avec l'appui de la police nationale", a également annoncé la préfecture dans un communiqué. Ce samedi matin, les habitants de Cazaux, bourg de La Teste-de Buch évacué dès le 14 juillet, avaient déjà pu regagner leurs foyers. Josiane, une habitante de Mérignac a constaté les dégâts ce samedi à Cazaux. Sa cabane, dans laquelle elle venait tous les week-ends, a été totalement détruite par les flammes. "On a tout perdu, il n'y a plus rien" sanglote-t-elle alors qu'il n'y a plus que des débris autour d'elle. Son témoignage est à lire dans cet article.

La préfecture a par ailleurs autorisé de nouveau la navigation de plaisance sur la partie ouest du lac de Cazaux-Sanguinet et dans la passe sud de l'entrée du bassin d'Arcachon. La préfète doit réunir lundi les élus et les acteurs économiques des deux secteurs sinistrés pour "préparer la sortie de crise sur le plan économique".

