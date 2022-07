Incendies en Gironde : "Le moral des pompiers est meilleur mais on reste vigilant"

Alors que les incendies brûlent depuis dix jours en Gironde et qu'ils ont dévasté près de 21.000 hectares, le lieutenant-colonel Charles Lafourcade a répondu aux questions de France Bleu sur le moral des troupes ce vendredi 22 juillet. Il dirige les opérations de secours en cours dans le sud du département où le combat contre les flammes est loin d'être terminé.

Les pompiers sont passés par des moments très difficiles reconnaît Charles Lafourcade : "Le troisième, le quatrième jour, quand vous voyez que vous êtes un peu impuissant pour fixer la tête de ce feu ou pour tenir le flanc, que vous ne pouvez que faire des manœuvres défensives (c'est-à-dire évacuer les gens et protection des points sensibles) et que vous n'y arrivez pas... Vous vous dites : 'Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?". Jusqu'à ce que la progression du feu ralentisse à partir de mardi, les pompiers et les autorités étaient sous pression, inquiets, malmenés par les vents tournants et les fortes chaleurs. "Au bout d'un moment vous prenez un coup au moral" ajoute le commandant des opérations de secours dans le Sud-Gironde.

Le lieutenant-colonel Charles Lafourcade dirige les opérations de secours sur l'incendie du Sud-Gironde. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

La saison va être longue

Les pompiers ont-ils retrouvé le moral ce vendredi, dix jours après le début des feux ? Le lieutenant-colonel Lafourcade est partagé : "Ça va mieux mais on est vigilant parce qu'on sait que la saison va être longue. Si la météo ne change pas, il va y avoir ce feu à traiter, celui de La Teste et peut-être d'autres."