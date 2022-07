Incendies en Gironde : le réalisateur de "Camping" bouleversé par la destruction des Flots bleus

Le camping de ses films est parti en fumée. Alors que l'incendie qui sévit depuis une semaine à La Teste, sur le Bassin d'Arcachon, brûle encore, le réalisateur Fabien Onteniente était sur France Bleu Gironde ce mercredi 21 juillet. Très ému par la destruction du camping des Flots bleus où il a tourné les trois épisodes de la série à succès "Camping" avec Claude Brasseur, Franck Dubosc ou encore Mathilde Seigner entre autres.

France Bleu Gironde : Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la disparition du camping "Les flots bleus" ?

Fabien Onteniente : J'ai été bouleversé. D'abord parce que c'est un pan de l'histoire de notre vie artistique qui s'écroule. Parce qu'on a fait trois des trois épisodes et ça représente à peu près quinze ans de notre vie. Mais aussi pour tous les gens qui vivent là-bas. Pour les propriétaires des campings, pour les locaux du Pyla, les locaux des gens de la région. Et puis pour tous ces vacanciers qui étaient désespérés, qui ont dû s'exiler du côté de Cazaux. Et puis, cette forêt que j'adore, cette forêt d'Aquitaine est une merveille qui a disparu en grande partie et je ne sais pas comment elle va se régénérer. Ce sont plein de questions comme celles-là qui me sont venues. Et c'est vrai que j'ai un sentiment de profonde tristesse.

Vous étiez tout près de l'incendie vous aussi ?

La veille, nous étions avec Franck Dubosc à Biscarrosse. En fait, on devait parler de choses et d'autres. On voulait se rendre au camping des Flots bleus et la route était barrée. La fameuse route qu'on empruntait en partant de Biscarosse. Donc on est resté sur Biscarrosse, et on voyait ces épaisse fumées noires. Dans un premier temps, le vent était favorable et il n'était pas dangereux. Dans la soirée, le vent s'est retourné et là ça a été un peu tragique pour nos campings. On nous a annoncé que les animaux partaient sur les plages, les biches, les sangliers complètement apeurés, ne sachant où aller. Et un des copains qui tient le camping à côté m'a dit "Il y a des bonbonnes de gaz qui explosent". Bref, c'était un truc apocalyptique.