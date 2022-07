Incendies en Gironde : les feux toujours pas fixés, les habitants de Cazaux autorisés à rentrer

Les incendies en Gironde sont contenus mais toujours pas fixés à Landiras et La Teste-de. Depuis le 12 juillet, près de 21.000 hectares ont brûlé. Les 4.000 habitants de Cazaux peuvent retourner chez eux à partir de 9h ce samedi. Suivez l'évolution des incendies avec France Bleu.

Ce samedi, à partir de 9h, 4000 habitants de Cazaux sur le Bassin d'Arcachon sont autorisés à retrouver leur domicile. La veille, l'autorisation a été donnée par la préfecture aux habitants de cinq communes du Sud-Gironde de rentrer chez eux. "Les réintégrations se poursuivront dans les prochains jours", a promis la préfecture ce vendredi soir. Des vols de reconnaissance devaient avoir lieu la nuit dernière sur La Teste-de-Buch et Landiras pour évaluer si de nouvelles personnes pouvaient réintégrer leurs habitations.

Toutefois, les feux de La Teste-de-Buch et Landiras ne sont toujours pas fixés. C'est-à-dire que la zone où se déploie le feu évolue toujours. Même si le bilan des surfaces brûlées est toujours le même : 13.800 hectares dans le Sud-Gironde, 7.000 près de la Dune du Pilat, soit 20.800 hectares au total depuis le 12 juillet. Les risques de reprises persistent, notamment sous l’effet des vents.

Dans la nuit, les pompiers ont continué de travailler sur les lisières et les points chauds (une quarantaine identifiés ce vendredi), avec un soutien des moyens aériens (Canadair et hélicoptères d'attaque). Les moyens sont progressivement allégés. De 1.800 hommes mobilisés ce vendredi, le contingent n'est plus que de 1.300 ce samedi.

L'essentiel

20.800 hectares ont brûlé depuis mardi 12 juillet (13.800 dans le Sud-Gironde, 7.000 à La Teste)

1300 sapeurs-pompiers, 4 Canadairs et 2 hélicoptères d’attaque restent mobilisés

Une information judiciaire est ouverte sur le feu de Landiras, deux magistrats désignés

Le feu est contenu mais pas fixé

Les 4.000 habitants de Cazaux peuvent rentrer chez eux ce samedi. Au total, 36.750 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies

La préfecture a ouvert une cellule d'information au public : 0 800 009 763 (de 8h à 20h)

Écoutez France Bleu Gironde pour vous tenir au courant de la situation sur le front des incendies

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet du département

La situation dans le Sud-Gironde

Ce vendredi soir, Fabienne Buccio, la préfète de Nouvelle-Aquitaine a annoncé que 6.500 personnes supplémentaires pouvaient rentrer chez elles dans le Sud-Gironde. Le retour s'est fait de manière échelonnée : à partir de 18h pour les résidents de Villandraut et Noaillans, 19h pour Budos et Leojats, 20h pour Landiras (sauf au hameau de Manine).

Dans ce secteur, près de 14.000 hectares ont brûlé.

Ce vendredi, le parquet de Bordeaux a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire a été pour déterminer l'origine de ce feu, qui a brûlé près de 14.000 hectares. Deux magistrats ont été saisis pour mener l'instruction.

La situation à La Teste-de-Buch

Ce samedi à partir de 9h, les habitants de Cazaux, qui avaient été parmi les premiers à être évacués, peuvent regagner leur domicile. Dans le secteur, si 3.500 habitants de Pyla-sur-Mer ont retrouver leur maison, il s'agit uniquement de ceux qui habitent au nord de la D218. Ceux qui résident plus au sud, plus près des flammes, ne sont toujours pas habilités à revenir chez eux.

Les infos pratiques