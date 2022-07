Incendies en Gironde : quelques reprises de feux dans la nuit mais "pas de changement notable"

Les méga-feux en cours depuis mardi 12 juillet dans le Sud-Gironde et à la Teste-de-Buch ne progressaient plus mercredi soir, avec un bilan, 20.800 hectares brûlés, qui n'a quasiment pas évolué depuis le matin. D'après la préfecture de Gironde ce jeudi, quelques reprises de feux ont dû être traitées par les pompiers sur les deux incendies et beaucoup de travail de génie civil a été mené. Les incendies ne sont pas encore fixés. Les pompiers estiment qu'ils pourraient encore repartir s'il y avait une aggravation des conditions météorologiques. Dans la journée ce jeudi, on attend des températures quasi-similaires à celle de mercredi.

L'essentiel

20.800 hectares ont brûlé depuis mardi 12 juillet (13.800 dans le Sud-Gironde, 7.000 à La Teste)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers sont intervenus sur quelques reprises de feu et mènent beaucoup de travail de génie civil

36.750 personnes ont été évacuées depuis le début des feux en Gironde

Plus de 2.000 pompiers ainsi que six Canadair et deux avions Dash sont mobilisés selon la préfecture de Gironde. Deux hélicoptères privés ont été réquisitionnés mercredi après-midi, selon le porte-parole du gouvernement.

La préfecture a ouvert une cellule d'information au public : 0 800 009 763 (de 8h à 20h)

(de 8h à 20h) Écoutez France Bleu Gironde pour vous tenir au courant de la situation sur le front des incendies

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet du département

La situation à La Teste-de-Buch

Le feu n'est toujours pas fixé à La Teste, mais il est contenu. Il a brûlé 7.000 hectares. Depuis le début de l'incendie, vacanciers ou habitants, au total, 20.000 personnes ont été évacuées dans ce secteur très touristique. Les travaux de déforestation et de brulage tactique se poursuivent ainsi que le traitement des lisières au moyen de produits spécifiques et les reprises de feu. Sur les secteurs du Pilat et de Miquelot à La Teste, une bande de 50m a été créée entre la forêt et les habitations, a annoncé la préfecture à la mi-journée.

La situation dans le Sud-Gironde

Pour la première fois, le feu ne présentait plus ce mercredi de front constitué autour de Landiras. Le périmètre du feu totalise 66 km et a brûlé 13.800 hectares. Des pare-feux sont installés dans les Landes, à quelques kilomètres au sud de l'incendie.

Emmanuel Macron salue des "héros absolus"

À La Teste, ce mercredi, Emmanuel Macron a promis qu'il allait lancer un "grand chantier national" pour reconstruire la forêt. Sur la question des Canadair, le président a reconnu qu'il fallait très probablement renforcer la flotte européenne. Que ces décisions devaient être pensées au niveau européen.

À Langon, avec les maires des communes du Sud-Gironde évacuées, il a évoqué le retour des personnes à leur domicile, parlant de conditions à mettre en place, de la nécessité d'un plan "très clair" en fonction des zones et de l'évolution du feu.

Emmanuel Macron a également rencontré les patrons des campings détruits ce mercredi après-midi. Il leur a promis le soutien de l'État dans la reconstruction, notamment un appui auprès des assurances et l'enclenchement de procédures pour compenser les pertes d'activité, comme celles mises en place à l'occasion de la pandémie.

Les infos pratiques

Plus de 38.000 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies à La Teste et dans le Sud-Gironde. Que faut-il emporter si ça vous arrive ? On vous récapitule ce qu'il faut emporter en cas d'évacuation dans cet article complet.

La préfecture de la Gironde a ouvert une cellule d'information au public : 0 800 009 763 (de 8h à 20h).

