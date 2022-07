VIDÉO - Incendies en Gironde : des images impressionnantes dans les forêts en feu

Depuis mardi soir, la forêt brûle à La Teste-de-Buch près d'Arcachon, mais aussi à Landiras et Guillos dans le sud du département. Près de 8.000 hectares ont brûlé en trois jours. Les images de ces incendies sont impressionnantes. France Bleu a sélectionné les plus marquantes.

Près de 8.000 hectares partis en fumée en trois jours. Habitants du Sud-Gironde ou du bourg de Cazaux à La Teste, vacanciers en campings sur le Bassin d'Arcachon : des milliers de personnes ont été évacuées et les pompiers sont toujours à pied d'œuvre ce vendredi soir face aux deux incendies en cours en Gironde. France Bleu vous propose une sélection des images les plus impressionnantes de ces incendies et de leurs conséquences depuis trois jours.

Les flammes qui ravagent la forêt

Un pompier près du lac de Cazaux où le feu progressait dans la nuit de jeudi à vendredi © AFP - THIBAUD MORITZ

Le feu ravage la forêt à Landiras - SDIS 33

Impressionnantes images du feu à Landiras - SDIS 33

Les pompiers ont été mobilisés toute la nuit - SDIS 33

Les pompiers luttent à Guillos © Radio France - Jeanne Maisiat

Des paysages lunaires

Les dégâts dans le Sud-Gironde. © Radio France - Jeanne Maiziat

Une grange brûlée à Guillos. © Radio France - Jeanne Maiziat

Le restaurant La petite playa détruit à Cazaux © Radio France - Thomas Coignac