Incendies en Gironde : les pompiers mosellans déployés sur place racontent

Ils garderont toujours en mémoire les terribles images des incendies qui ont ravagé la Gironde : "Des flammes énormes, qui avancent très vite". 16 pompiers mosellans qui viennent de rentrer de leur intervention sur l'un des feux les plus violents de l'été racontent ce qu'ils ont vécu.

Le feu vient à droite, à gauche, devant, derrière

Le commandant Emmanuel Welter du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de la Moselle, était sur place en tant qu'adjoint au chef de colonne, il décrit des flammes impressionnantes, "qui avancent très vite, pas forcément dans le sens tel qu’on l’étudie dans nos formations feu de forêt. Les Landes, ce ne sont que des forêts de sapin... Par contre, le tapis, c'est beaucoup de fougères. En règle générale, le feu se propage par les fougères, puis quand il arrive sur une strate relativement basse, il s’en va ! Il vient à droite, il vient à gauche, devant, derrière. On est obligé d’être vigilants en permanence, pour éviter que le feu nous prenne par l’arrière".

Pour le lieutenant Rémi Wattenbach, chef de l'Unité opérationnelle de Delme (Moselle), parle d'un "feu d’une puissance rare, même les anciens n’avaient jamais vu ça ! C’était une semaine extrêmement éprouvante, autant physiquement que moralement, malgré tout, on a tenu bon. Mardi, on a fait 7h-7h, donc 24h de feu, et on a été réveillé souvent vers 4/5h du matin, pour faire ce qu’on appelle des défenses de point sensibles, c’est-à-dire défendre les habitations menacées par les flammes. Celles sur lesquelles on est intervenu ont été sauvées. Ça, c'est vraiment une très grande satisfaction".

Le feu est passé au-dessus de nous

Il estime qu'avec ses collègues mosellans, il a mûri sur cette intervention. Pompier depuis 5 ans, le caporal Quentin Le Goupil de l'Unité Opérationnelle de Faulquemont explique que lui a vécu sa première campagne de feu de forêt dans le sud : "On allait devant le feu, et dès que le feu était sur nous, on essayait de le stopper... Ce que l’on a jamais réussi à faire, car le feu était trop virulent. Du coup, le feu est passé au-dessus de nous. On était sur une route, devant nous la foret brulait ; derrière nous, elle ne brulait pas et le but était de protéger celle qui ne brulait pas. Le feu malheureusement était tellement intense qu’il est passé au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos engins, et puis a brulé la foret derrière. Une fois que le feu est passé au-dessus de nous, nous, on a dû rentrer d’urgence dans le camion, sortir des flammes, pour ensuite retourner de nouveau devant le feu, essayer de le stopper. J’ai déjà fait des feux ici dans notre région, mais jamais des feux comme ça." Une expérience impressionnante, mais qui lui a donné envie de repartir pour d'autres opérations d'envergure.

C’est clairement un feu que j’espère ne pas revivre

Olivier, sergent-chef de 55 ans et pompier volontaire depuis 30 ans raconte de son côté : "C’est clairement un feu que j’espère ne pas revivre. C’est une leçon de vie, déjà en tant que pompier avec l’ampleur des moyens. Ensuite, chez les locaux, on sent une anxiété, ils ont peur de revivre ça. Ils ont été évacués à nouveau, et il y a un accueil très particulier, qui est très touchant, de tout le monde. La solidarité qui s’est construite autour de ça, c’est aussi une leçon de vie".

On compte un blessé dans les rangs des pompiers mosellans, un jeune engagé souffre de brûlures au deuxième degré au niveau des jambes. Désormais, le feu est fixé et les habitants évacués ont pu rentrer chez eux.