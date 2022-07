Incendies en Gironde : plus de 20.000 hectares détruits, les fumées remontent jusqu'à Paris

Emmanuel Macron est attendu sur les lieux des incendies en Gironde ce mercredi. Il se rendra "auprès des personnes mobilisées" a indiqué l'Elysée. Les méga-feux en cours depuis une semaine continuent de brûler ce mercredi dans le département. Au total, 20.300 hectares avaient été dévorés au dernier bilan. La journée de mardi a été marquée par "une accalmie" selon les mots de la préfète de Gironde "On a pu vraiment peaufiner, avancer, créer des pare-feux importants. On va continuer" assurait Fabienne Buccio mardi lors d'un point presse. Un épisode de pollution atmosphérique était signalé par Atmo France en fin de journée mardi. Le seuil d’alerte des particules en suspension (PM10) a été dépassé.

Emmanuel Macron "auprès des personnes mobilisées"

Emmanuel Macron est attendu sur les lieux des incendies ce mercredi. Il se rendra "auprès des personnes mobilisées" contre les méga-feux a confirmé l'Elysée en fin de journée. Ce déplacement pourrait aussi être l'occasion de répondre à certaines inquiétudes, formulées notamment par des élus locaux ces derniers jours. Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, a par exemple interpellé directement le président de la République, estimant que la flotte de protection aérienne était insuffisante.

La situation à La Teste-de-Buch

Selon un bilan communiqué mardi, ce sont 7.000 hectares qui ont brûlé dans le secteur de La Teste-de-Buch depuis le début de l'incendie mardi 12 juillet. Le feu mesurait mardi soir 11 kilomètres de long, sept de large pour un périmètre de 32 kilomètres. Interrogé sur un éventuel retour chez elles des personnes évacuées, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léaustic, n'a pas donné de précision. Depuis le début de l'incendie, vacanciers ou habitants, au total, 20.000 personnes ont été évacuées dans ce secteur très touristique. Les pare-feux réalisés "ont prouvé leur efficacité, permettant d’empêcher la progression du feu" assure la préfecture dans son bilan de 23h.

Le zoo du Bassin d'Arcachon, installé près de la forêt, avait dû évacuer ses animaux lundi soir. On a appris mardi qu'une dizaine d'animaux étaient décédés. Ils n'ont pas survécu "au stress et aux fortes chaleurs" a indiqué le ministère de la Transition écologique. Une partie des animaux évacués ont été recueillis au zoo de Beauval, en Touraine, ce mardi après-midi. D'autres animaux ont été accueillis dans des parcs animaliers du Poitou.

Les cinq campings de la Dune du Pilat ont été détruits à 90 dont le mythique camping Les Flots Bleus où a été filmé la série de films Camping avec Franck Dubosc. "Aujourd'hui Patrick pleure...." a écrit Franck Dubosc sur ses comptes Twitter et Instagram en référence à son personnage de Patrick Chirac dans les films. "On le reconstruira notre camping" a t-il aussi ajouté.

La situation dans le Sud-Gironde

Au total, 13.300 hectares ont brûlé dans cette partie sud du département de la Gironde. Les pompiers luttaient en fin de journée contre deux têtes de feu, l'une au sud-est, l'autre au sud-ouest. Cet incendie mesurait mardi soir 15 kilomètres de long, 15 kilomètres de large pour un périmètre de 66 kilomètres. Les communes de Saint-Symphorien et Saint-Léger-de-Balson étaient en cours d'évacuation ce mardi après-midi (ce qui représente environ 2.000 habitants). Des feux tactiques et des travaux forestiers étaient menés par les pompiers, appuyés notamment par des agriculteurs, afin d’anticiper à jour J+1 et J+2, "pour avoir des zones de repli avant que cet incendie n’atteigne un massif qui soit un océan de pins verts" a précisé Marc Vermeulen. Des orages étaient attendus dans la nuit.

"Aujourd'hui (mardi), on a quand même une accalmie", a déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse à Langon la préfète de Gironde et Nouvelle-Aquitaine, "c'est une journée importante, une journée de calme mais attention, ce n'est pas fini. La météo annonce des températures chaudes et pas vraiment de pluie", a-t-elle ajouté.

Pour vous faire une idée de la progression des feux, regardez comment ces méga-feux ont évolué en sept jours ⤵

Un homme en garde à vue pour l'incendie de Landiras

Un homme a été placé en garde à vue ce lundi 18 juillet dans l'enquête sur le feu de Landiras. La piste criminelle est privilégiée et la garde à vue a été prolongée en fin de journée mardi. Selon le parquet de Bordeaux, il avait déjà été entendu pour destruction par incendie en 2012. L'affaire avait été classée sans suite.

Des fumées ressenties jusqu'à Paris

Les pompiers de Paris et de la région parisienne ont reçu depuis plusieurs heures des appels, suite à des odeurs de fumée. Il s'agit des conséquences des feux en Gironde, à plus de 500km de la capitale. "Le ciel est voilé, un peu brumeux et l'on peut sentir des odeurs de brûlé", a confirmé sur franceinfo ce mardi Sébastien Léas, prévisionniste de Météo France.

Le phénomène est dû à l'arrivée d'une masse d'air plus frais sur la façade Atlantique, qui a réorienté le flux des fumées, des bords de la Garonne jusqu'à l'Île-de-France, en passant par la Touraine. Les fumées devraient se disperser dans les prochains jours, selon les prévisions météorologiques.

Ces odeurs de pins brûlés ont été ressenties jusqu'à Bordeaux, mais aussi jusque dans le Lot, en Dordogne, et plus au nord dans le Berry, dans le Limousin, dans le Loiret, à Nantes mais aussi dans le Poitou.

Un autre incendie à Vensac

En fin après-midi lundi, un nouveau feu s’est déclenché à Vensac, dans le Médoc. Environ 500 évacuations préventives ont été menées. Cet incendie était éteint mercredi matin. Il a brûlé 80 hectares.

Les infos pratiques

Plus de 38.000 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies à La Teste et dans le Sud-Gironde. Que faut-il emporter si ça vous arrive ? On vous récapitule ce qu'il faut emporter en cas d'évacuation dans cet article complet.

La préfecture de la Gironde a ouvert une cellule d'information au public : 0 800 009 763 (de 8h à 20h).

