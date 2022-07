Incendies en Gironde : une information judiciaire ouverte sur l'incendie de Landiras

Une information judiciaire a été ouverte concernant l'incendie de Landiras, qui a brûlé 13.800 hectares depuis le 12 juillet dans le Sud-Gironde et n'est toujours pas fixé. Le parquet de Bordeaux l'a annoncé ce vendredi. Deux magistrats ont été désignés pour instruire cette affaire. Ils vont travailler avec les gendarmes, l'Office français de la biodiversité et l'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). "Dix enquêteurs issus de la BR de Langon et de la Section de Recherches de Bordeaux sont d'ores et déjà mobilisés sur cette enquête."

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme de 39 ans est sorti de garde à vue. Il était interrogé par les enquêteurs sur son implication dans l'incendie de Landiras. Mais a été mis hors de cause. "Les investigations se poursuivent" précisait alors le parquet. La "thèse criminelle" est privilégiée par les enquêteurs pour expliquer le déclenchement de cet incendie