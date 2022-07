Incendies en Gironde : "On reprend notre vie d'avant" se réjouissent les habitants de La Teste-de-Buch

Les boutiques rouvrent leurs portes et les clients reprennent le chemin du supermarché. Ce samedi, tous les habitants évacués de la Teste-de-Buch ont pu rentrer chez eux et reprendre le cours de leur vie. Le feu qui a détruit 7.000 hectares est désormais fixé. Dans le quartier des Miquelots, les commerces sont restés fermés une semaine. Bruno balaie devant son salon "Miquelots Coiffure". Il se prépare à rouvrir. "Je vais rappeler tous les clients de la semaine dernière pour les déplacer à cette semaine, sourit-il, son grand agenda noir dans les mains. Tout va repartir, c'est le principal, et surtout on est entiers donc la vie est belle !"

Juste à côté, la lumière est aussi allumée au restaurant l'Escapade. Les deux gérants s'affairent : ils nettoient minutieusement tous les frigos. "On a dû enlever notre marchandise parce qu'on avait plus de courant, explique Elodie, la co-gérante. On met tout en place pour réattaquer dès cette semaine. Ca fait plaisir et les gens vont être contents, ils n'attendent que ça qu'on ouvre et qu'on reprenne notre vie normale."

Les gérants du restaurant l'Escapade nettoient tout avant la réouverture. © Radio France - Lise Roos-Weil

Au supermarché, le parking est rempli et les caddies sont pleins. Certains voisins se croisent et en profitent pour prendre des nouvelles. Christophe vient de rentrer chez lui, il fait ses premières courses : "du produit pour la vaisselle, du café, du fromage et des bougies à la vanille pour enlever l'odeur dans la maison, liste-t-il en souriant. Ca reprend notre vie d'avant, on se sent libre de nouveau."

Même si le soulagement domine, tout le monde a le cœur gros en pensant aux derniers jours et aux hectares de forêts détruits. "Ca fait plaisir mais on est encore un peu abasourdis, confie Fred. On se remet petit à petit de la catastrophe. Même si ça va être difficile il faut aller de l'avant." Il a encore besoin d'un peu de temps pour "faire descendre la pression."