Incendies en Gironde : 10.500 hectares brûlés, "des feux hors normes"

Les feux ne sont toujours pas fixés à La Teste, Landiras et Guillos ce dimanche matin. Depuis mardi, plus de 10.000 hectares de forêt sont partis en fumée. Suivez la situation sur le front des incendies avec France Bleu.

Plus de quatre jours après le début des incendies, la forêt continue de brûler à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, et à Landiras et Guillos au sud de la Gironde. Depuis mardi soir, 10.500 hectares ont brûlé (7.100 hectares à Landiras, 3.400 à La Teste). Le directeur du service départemental d'incendie et de secours, Marc Vermeumlen, parle de deux feux "hors normes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'essentiel

Plus de 10.000 hectares ont brûlé (7.100 dans le secteur de Landiras, 3.400 à La Teste)

De Hostens à Guillos en passant par Cazaux, plus de 14.000 personnes ont été évacuées depuis le début des feux

Trois Canadair, deux avions Dash et 1.200 pompiers sont à pied d'œuvre

Écoutez France Bleu Gironde pour connaître les dernières évolutions des incendies

Les routes fermées à la circulation sont recensées sur le site internet de la préfecture

La situation à La Teste-de-Buch

Situation "défavorable" indiquait la préfecture samedi soir lors de son dernier point à propos du feu qui a ravagé 3.400 hectares à La Teste de Buch. De multiples sautes et reprises de feu mobilisent toujours les pompiers à La Teste. Où en est-on ce matin ? "La nuit a été très chargée" nous indique Tristan Barraux, reporter au poste de commandement des opérations pour France Bleu Gironde. Trois Canadair seront mis à contribution dans la journée. La stratégie des pompiers est de fixer ce feu de La Teste pour pouvoir concentrer leurs moyens sur un seul site mais ils se projettent sur plusieurs jours pour atteindre cet objectif.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les gardiens des campings de la Dune du Pylat, menacés par des reprises de feu, ont dû être évacués. Malgré tout, samedi, certains sinistrés ont pu récupérer leurs affaires notamment à Cazaux et sauver leurs animaux restés dans les zones évacuées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La situation à Landiras et Guillos

Le feu a grignoté 7.100 hectares de pins, s'étend sur 10 kilomètres de long, neuf de large avec un périmètre de 40 kilomètres décrit Marie Rouarch, reporter de France Bleu Gironde postée à Villandraut, à quelques kilomètres au sud de l'incendie. Grosse chaleur et vent : les prévisions météo du jour inquiètent toujours les 400 pompiers sur place ce dimanche matin.

De nouvelles évacuations ont été menées dans le sud de la Gironde dans la journée de samedi. A Hostens, 1.900 personnes ont été évacuées. "L'objectif n'est pas d'échapper aux flammes mais à l'intoxication" a expliqué le maire d'Hostens à la reporter de France Bleu Gironde sur place, Anna Bonnemasou-Carrere. Le village d'Hostens est situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Landiras et en fin de journée samedi, la fumée commençait à devenir gênante. La base de loisirs du lac d'Hostens est fermée jusqu'à nouvel ordre et les vacanciers qui y séjournaient ont eux aussi été évacués.