Incendies en Gironde : près de 8000 hectares brûlés, "situation très défavorable" à Landiras

Les feux ne sont toujours pas fixés à La Teste, Landiras et Guillos ce samedi matin. A 7 heures, 7.850 hectares de forêt étaient partis en fumée. Plus de 12.000 personnes ont dû être évacuées depuis le début des feux. Suivez la situation sur le front des incendies ce samedi avec France Bleu.

Plus de trois jours après le début des incendies, la forêt continue de brûler à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, et à Landiras et Guillos au sud de la Gironde. Depuis mardi soir, 7.850 hectares ont brûlé (plus de 4.700 hectares à Landiras, 3.150 à La Teste). Dans la soirée de vendredi, les habitants de Louchats, commune du secteur de Guillos et de Landiras, ont dû être évacués à cause de la progression des feux. En tout, depuis le début des incendies, plus de 12.000 habitants et vacanciers ont été évacués.

La situation en voie de stabilisation à La Teste-de-Buch

L'incendie de La Teste avait détruit 3.150 hectares de forêt à 7 heures ce samedi matin. Il n'y a pas de victime. Ce vendredi soir, la progression du feu avait ralenti. Il était en voie de stabilisation. Ce samedi matin, il n'est toujours pas fixé. Avant la nuit, le travail des bulldozers s'est poursuivi pour faciliter le travail des pompiers sur la tête de feu au sud en réalisant des pare-feux. Des Canadair ont largué de l'eau en fin de soirée vendredi.

Un convoi sécurisé, composé de bus et d’une escorte de la police nationale, a été mis en place vendredi en fin de journée à La Teste pour permettre aux campeurs de récupérer leurs affaires dans les campings évacués.

Des habitation détruites à Cazaux

Dans la nuit de jeudi à vendredi, sept bâtiments ont brûlé dont trois maisons et deux restaurants à Cazaux, quartier de La Teste. Tous le habitants avaient été évacués quelques heures avant à cause des incendies qui se rapprochaient.

L'étang de Cazaux (à cheval sur la Gironde et les Landes) a été noirci par les retombées des fumées de l'incendie de La Teste. Les internautes landais et girondins sont nombreux à avoir pris des photos et alerté la municipalité de Biscarosse, à une vingtaine de kilomètres de La Teste. Cette dernière assure sur sa page Facebook qu'il n'y a "pas de toxicité avérée, donc la baignade n'est donc pas interdite. La municipalité prévoit un criblage des plages d'ici lundi." Tous les détails dans cet article de nos collègues de France Bleu Gascogne.

Une internaute a publié ces clichés de l'étang de Cazaux noirci par les fumées de l'incendie de La-Teste-de-Buch - Muriel Langenac

La situation à Landiras et Guillos

C'est le feu qui inquiète le plus les pompiers. Depuis mardi, il a déjà détruit 4.700 hectares, les 5.000 devraient même être dépassés. Il progresse toujours vers le sud. A 21 heures vendredi soir, la situation était "très défavorable" selon la préfecture de la Gironde. Des pompiers de Seine-et-Marne et du Gard ont été aperçus par notre reporter sur place.

Louchats évacuée

Face cette progression, des évacuations ont été menées dans les secteurs d'Origne, Balizac, La Broque et également Louchats en fin de journée ce vendredi. Cela concerne 600 habitants. En tout dans le secteur, 1.900 personnes ont été mis à l'abri depuis le début des incendies.

La piste criminelle privilégiée

C'est une information que nous confirmait dès ce vendredi après-midi le parquet de Bordeaux, la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs pour l'incendie de Landiras. En revanche, aucun suspect n'a été placé en garde à vue. Ce sont des auditions de témoins ainsi que des analyses techniques qui font pencher les enquêteurs vers cette thèse criminelle.