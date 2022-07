Incendies en Gironde : une dizaine d'animaux du zoo du Bassin d'Arcachon sont décédés

Les incendies en Gironde ne sont toujours pas fixés ce mardi après-midi. Plus de 19.000 hectares avaient été détruits par les flammes à 14h. La veille, une partie des animaux du zoo du bassin d'Arcachon avaient été évacués en raison de l'incendie de La Teste-de-Buch, très proche du zoo. Le ministère de la Transition écologique annonce qu'une dizaine d'animaux sont morts. Ils n'ont pas survécu "au stress et au fortes chaleurs". Le communiqué ne précise pas de quelles espèces il s'agit.

Plus de 360 animaux évacués

Une centaine de soigneurs, des vétérinaires et des agents de l'Office national de la biodiversité ont été mis à contribution. Le zoo accueille environ 850 animaux, d'une centaine d'espèces sur 22 hectares de surface. 363 d'entre eux, "transportables" ont été acheminés par des "convois spéciaux escortés par les forces de l'ordre" vers une "zone de sécurité" : le zoo de Bordeaux Pessac, situé à 65 kilomètres de là.

Certains de ces animaux seront répartis dans d'autres zoos en France. "Les plus gros animaux ont dû rester sur place mais ne sont pas directement menacés par les flammes", a précisé la préfecture. Cela concerne notamment les éléphants.

Le zoo de Landiras n'avait pas évacué

Le parc animalier de Landiras avait décidé de ne pas prendre le risque d'évacuer ses animaux : "Aujourd'hui on a plus de 200 animaux. Le problème, c'est les cervidés. Pour les bouger, on a de gros risques, car beaucoup risquent d'y rester. L'évaluation a été faite. On a surtout un gros risque fumées" expliquait ce lundi Patrick Meng. Au dernier bilan ce mardi matin, 12.800 hectares de forêt sont partis en fumée dans ce secteur.