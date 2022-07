Incendies en Gironde : une partie des animaux du zoo de La Teste recueillis au zoo de Beauval

Des primates, des oiseaux et trois lions en provenance du zoo de La Teste-de-Buch sont arrivés ce mardi au ZooParc de Beauval dans le Loir-et-Cher.

Une partie des animaux du zoo de La Teste-de-Buch, en Gironde, est arrivée ce mardi après-midi au Zoo de Beauval. En raison des incendies qui dévastent le secteur, près d'un millier d'animaux a été évacué et réparti dans différents zoos français, dont celui du Loir-et-Cher. Deux convois sont arrivés à Beauval. Le premier était composé de 33 petits primates, le deuxième comptait des oiseaux, des primates un peu plus gros et trois lions.

Les trois lions connaissent déjà le zoo de Beauval puisqu'ils y vivaient jusqu'à il y a environ deux mois, mais comme le groupe de fauves ne les supportait plus, ils ont été exfiltrés au zoo de La Teste. Ils font donc le chemin dans l'autre sens, mais pas question de les remettre avec les autres lions. Cette situation déboucherait obligatoirement sur des affrontements. Les trois lions vont donc rester à l'écart de leurs congénères.

Le premier convoi arrivé au Zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, a permis de mettre à l'abri 33 petits primates qui étaient jusque là au zoo de La Teste-de-Buch. - © Zoo de Beauval

Des animaux préservés des visiteurs

Les visiteurs ne verront pas les animaux mis à l'abri dans le zoo du Loir-et-Cher, une cinquantaine d'animaux accueillis pour au moins une dizaine de jours.

Face la situation d'urgence à cause des incendies en Gironde, Beauval avait notamment envoyé à La Teste la vétérinaire Lucie Brisson. Elle raconte que l'anesthésie des grands fauves se faisait à la chaine. Elle en a endormis 16 en six heures, dans la fumée et la chaleur, une cadence infernale, sachant qu'il faut aussi veiller à ce que les infos concernant le réveil soit bien transmises.

Les animaux recueillis au zoo de Beauval devraient rester au moins une dizaine de jours. - © Zoo de Beauval

Au total, une soixantaine de personnes ont participé à l'évacuation du millier d'animaux du zoo de La Teste, dont six soigneurs envoyés par Beauval.