Incendies en Grèce : cinq sapeurs-pompiers du Gard partent en renfort

Les incendies se poursuivent en Grèce. Plus de 56.000 hectares ont déjà été détruits. La France envoie à nouveau des renforts. Cinq sapeurs-pompiers du Gard sont notamment partis ce lundi matin pour apporter leur soutien.

La Grèce est ravagée depuis une dizaine de jours par de terribles incendies qui ont déjà détruit plus de 56.000 hectares. Sur place, 1.450 pompiers grecs sont mobilisés. La France apporte à nouveau son soutien. Cinq sapeurs-pompiers du Gard sont notamment partis ce lundi matin. Ils sont issus des centres de Secours de Nîmes, Marguerites, Barjac et Les Angles. Ils seront intégrés au sein d'un détachement de 101 sapeurs-pompiers de la zone sud et 60 militaires de la Sécurité Civile.

Depuis le 5 aout, cinq pompiers gardois sont déjà sur place pour aider la protection civile Grecque.