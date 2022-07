Incendies en Provence : Faut-il interdire la cigarette au volant ?

Lendemain de flammes. Béatrice en tremble encore. "Ceux qui jettent les cigarettes, qu'ils viennent trois minutes avec nous, au milieu des flammes ! Moi, j'ai failli tout perdre ! Bien sûr qu'il faut interdire la cigarette au volant ! C'est un cri du coeur, un cri qui vient des tripes. Je suis en colère ! "

Béatrice victime en colère Copier

24 heures après l'incendie, le quartier de La Bastide Bertin à Velaux sent le charbon de bois. Les pompiers sont encore nombreux à noyer les huit hectares en cendres. Les riverains qui ont été évacués quelques heures arrosent leur terrain pour éviter les reprises. Jeanine rassure comme elle peut son mari de 92 ans : "Cela fait 42 ans qu'on vit ici. On veut finir ici, mais là on a eu très peur".

Même frayeur chez Frédéric surpris alors qu'il regardait le Tour de France à la télévision : "Heureusement que les voisins ont crié, ils nous ont alertés. On est partis en courant en tongs et en short. Dans le rétroviseur de la voiture, on voyait les flammes autour de notre maison. Franchement, tout s'est joué à peu de chose. On a eu très très peur". Personne n'a dormi. Le quartier est traumatisé.

Le feu a encerclé les maisons sauvées par les pompiers © Radio France - Christophe Van Veen

Interdire la cigarette au volant ? Dur à appliquer

Christine, infirmière libérale, a vu les flammes cramer sa clôture. Elle ne décolère pas. "C'est scandaleux. On le dit chaque année, chaque été ! Si les gens veulent fumer, qu'ils fument ! Mais qu'ils ne foutent pas le feu à ma baraque !" Elle ne pense pas qu'un quelconque arrêté change quoi que ce soit. "Les gens sont tellement égoïstes. Le malheur des autres ne les touche pas. Ils ne respectent rien. Si on en attrape un en train de jeter son mégot, on n'a qu'à le mettre avec les pompiers, il va comprendre sa douleur".

Christine ne croit pas pour autant en l'initiative de Gaëtan Prevoteau, le maire de Langlade dans le Gard. Victime d'incendie, l'élu a pris un arrêté jusqu'au 31 juillet interdisant notamment aux automobilistes circulant sur sa commune de fumer, sous peine d'une amende de quinze euros en cas d'infraction.

Le feu a pris depuis la départementale © Radio France - Christophe Van Veen

Sur les bas-côté, on ne compte plus les mégots © Radio France - Christophe Van Veen

Le maire de la commune sinistrée dans les Bouches-du-Rhône émet lui aussi des doutes. Yannick Guérin, le maire de Velaux, a vu la catastrophe arriver quand les flammes géantes attisées par un vent violent ont débarqué dans le quartier résidentiel. Le fait qu'il n'y ait pas de victime tient du miracle et de l'intervention exceptionnelle des pompiers.

L'interdiction de fumer au volant, il n'y croit pas."Je me méfie des effets de communication. On peut s'interroger sur l'efficacité d'arrêtés qui peuvent être rapidement retoqués". La base reste, selon lui, la prévention et la lutte contre la criminalité "car oui quand on met en danger autant de gens, cela relève de la criminalité".

Yannick Guérin maire de Velaux Copier

La nature comme pétrifiée © Radio France - Christophe Van Veen

Les fumeurs : "On va pas payer pour les abrutis !"

Sur le parking du centre commercial, non loin de la zone brûlée, les fumeurs sont en majorité rétifs à l'idée de rouler sans cigarette au bec. "On ne va pas en plus nous interdire ça ! s'insurge Patrice. On va nous faire payer pour quelques abrutis". Georges s'en grille une en terrasse et déclare fièrement : "Je fume dans ma voiture. J'ai deux cendriers à l'avant, un à l'arrière. Je suis addict. J'ai 92 ans. Je ne vais pas changer maintenant". Kevin, jeune fumeur, se veut responsable. "J'écrase la cigarette dans le paquet et je jette tout dans une poubelle. Quand mes copains le font, je leur fais la morale, mais c'est vrai que c'est dans les moeurs..."

Les fumeurs sont-ils prêts à ne plus fumer en roulant ? Copier

Le feu a pénétré dans de nombreux jardins © Radio France - Christophe Van Veen

Les pompiers sont mobilisés le lendemain de l'incendie © Radio France - Christophe Van Veen