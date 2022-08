Incendies en Sud-Gironde : le Département reprend la main sur la logistique pour soulager les bénévoles

Sous la tonnelle installée en face de la mairie de Guillos, près de Landiras, il y a du monde à table. Près de 200 pompiers viennent, par petits groupes, profiter d'un bon repas préparé par une équipe de bénévoles. Car, depuis le début des incendies historiques qui ont sévi en Sud-Gironde au mois de juillet, les pompiers et militaires restent à pied d'œuvre pour éviter que les feux ne repartent de plus belle.

Occupé à surveiller la cuisson des tranches de rôti de porc, Jean-Marie est mobilisé depuis le premier jour des incendies. "Ils s'occupent tellement bien de nos maisons et de nous qu'on essaie de leur rendre la monnaie de la pièce", explique-t-il. À côté, ses fils ont tenu à prêter main forte. "On s'occupe d'eux sinon ils risquent d'avoir moins de forces et le feu pourrait se propager plus", lâche Hugo, 8 ans.

Hugo, 8 ans, a plus d'une pancarte à montrer pour témoigner son soutien aux pompiers. Sa maman, Sabine, mobilisée depuis le début des incendies, commence à fatiguer. © Radio France - Philippe Peyre

à lire aussi Incendies en Gironde : le ministre des Armées Sébastien Lecornu annonce des renforts de militaires

Fatigue physique et psychologique

Mais, au bout de plusieurs semaines de mobilisation, c'est bien les bénévoles qui commencent à manquer de forces. La reprise en main par le Département arrive à point nommé. "On commence maintenant à être un peu épuisé", confie Mylène Doreau, la maire de Guillos, qui juge l'annonce comme "une bonne nouvelle". "Cela nous a fait effectivement beaucoup de travail et beaucoup de fatigue, surtout." Une fatigue physique ressentie également par Sabine, bénévole, à laquelle se rajoute une fatigue psychologique : "On se dit qu'à tout moment, il va falloir refaire une valise et repartir parce qu'on ne sait pas du tout comment ça tourne."

Cela devenait de plus en plus difficile pour ces bénévoles de continuer

La maire de Guillos, Mylène Doreau, reconnaît un certain épuisement après des semaines de mobilisation. © Radio France - Philippe Peyre

Cet épuisement, Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, l'a constaté en allant sur le terrain. "Cela devenait de plus en plus difficile pour ces bénévoles de continuer", confirme-t-il, parlant même d'une "nécessité". Ainsi, dès ce lundi 8 août, via la confection de repas à Hostens, le Département sera en capacité d'en livrer 300, aussi bien le midi que le soir.

à lire aussi Incendies en Gironde : nombreuses initiatives solidaires dans le département