Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs des incendies criminels survenus jeudi soir à Béziers (Hérault). Trois heures de violences qui ont secoué le quartier de la Devèze notamment. Photos et chronologie des faits.

Incendies et violences à Béziers : chronologie des événements de la nuit

Béziers, France

Béziers et notamment le quartier de la Dévèze sont ce vendredi matin sous le choc des événements de la nuit : des incendies criminels dirigés contre deux établissements scolaires, des jets de mortiers contre la police et les pompiers... Voici le déroulé des événements de cette nuit d'Halloween qui a dégénéré.

22h : la police est appelée pour un départ de feu dans un immeuble désaffecté près du square Georges-Vallerey, quartier de la Devèze. Des incendies de voitures et de poubelles sont également signalés. Les pompiers arrivent en même temps sur place et sont accueillis par des jets de pierres et de mortiers. La police disperse la trentaine de personnes sur place.

22h30 : les policiers voient des individus sortir du collège Krafft où un feu a été allumé. L'incendie se propage rapidement à l'école Les Tamaris, dans une quinzaine de classes, dont deux sont entièrement détruites. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés sur ces deux établissements scolaires. L'un des secouristes est blessé lors de l'opération, semble-t-il par la chute d'une fenêtre.

23h20 : de nouveaux jets de pierres et barricades enflammées sont signalés, toujours quartier de la Devèze et en d'autres endroits. La préfecture envoie des renforts de CRS, déployés dans toute la ville pour éviter de nouvelles mises à feu. Le préfet se rend sur place.

0h30 : le calme est revenu.

Une quinzaine de salles de classe ont été endommagées dont deux sont entièrement détruites © Radio France - Elena Louazon

L'une des salles de classe de l'école Les Tamaris à Béziers ravagée par les flammes, éventrée. © Radio France - Marie Ciavatti

Les salles qui n'ont pas été détruites, sont inutilisables dans cette écoles de Béziers © Radio France - Elena Louazon