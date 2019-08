Près de 400 pompiers prépositionnés dans le Gard pour prévenir les départs de feu

Avec le mistral qui souffle et les températures toujours chaudes, le Gard reste en risque incendie très élevé. Près de 400 pompiers sont prépositionnés à travers tout le département pour ce long week-end du 15 août pour prévenir tout départ de feu.

Gard, France

Risque incendie toujours maximal dans le Gard. Et ça risque de durer jusque fin août en raison des conditions météo : du vent, des températures toujours élevées et toujours pas de pluie annoncée. Pour prévenir les départs de feu, près de 400 pompiers sont prépositionnés à travers tout le département. 9 détachements préventifs avec des pompiers du Gard, 3 détachements avec des pompiers venus d'autres départements. Un avion de surveillance et de reconnaissance vole régulièrement de manière à pouvoir détecter des fumées de manière très précoce.

140 pompiers pré-positionnés, 250 de garde dans les casernes

Les neuf détachements préventifs qui sont prépositionnés dans le département sont composés chacun de deux véhicules feux de forêt et d'un véhicule de commandement. Les trois détachements issus des départements extérieurs sont composés de quatre véhicules feux de forêt et d'un véhicule de commandement. "L'objectif explique le capitaine Ludovic Billa du SDIS30, c'est de réduire le délai d'arrivée sur les lieux. On essaie d'arriver dans les 10 minutes après avoir reçu l'appel."

Composer le 18 ou le 112 en cas de départ de feu

Si vous voyez un départ de feu, il faut immédiatement appeler les pompiers en composant le 18 ou le 112. Il faut localiser le sinistre de la manière la plus précise possible. Si le feu est naissant, vous pouvez essayer de l'éteindre sans vous mettre en danger. Il faut ensuite se mettre en sécurité en attendant l'arrivée des secours.