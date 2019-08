Un mois après les incendies, les habitants de Générac entre peur et colère

Générac, France

Dans les rues de Générac, rien ne semble changé. Pourtant, tout a basculé le 30 juillet dernier quand un premier incendie s'est déclaré, détruisant près de 400 hectares. A peine éteint, c'est un second qui se déclare le 2 août. Franck Chesneau, un pilote de Tracker qui tentait de protéger une maison des flammes est tué dans le crash de son avion. Un mois plus tard, les habitants de Générac oscillent entre peur et colère. " Un canadair dans le ciel et c'est l'angoisse confie Bertine. Je me demande où ils vont. " Certains, choqués n'ont pas encore eu le courage de se rendre à la sortie de la commune où tout a brûlé. Près de 800 hectares au total.

On espère que les coupables seront condamnés

Des incendies criminels. Deux enquêtes sont en cours pour tenter de retrouver celui ou ceux qui ont allumé volontairement ces feux. Les habitants de Générac souhaitent dans leur grande majorité qu'il(s) sera(ont) sévèrement condamné(s). En attendant, les agriculteurs sinistrés tentent de se remettre au travail. Notamment les viticulteurs, dont une partie des vignes ont brûlé et qui ont démarré malgré tout les vendanges.

Les agriculteurs en attente d'indemnisations

Les éleveurs eux aussi se posent des questions. C'est le cas des responsables de la manade Cuillé. 300 taureaux. Les bêtes qui sont actuellement en Camargue passaient traditionnellement l'hiver dans les bois au-dessus de Générac. Ceux-là même qui ont brûlé. Comme les clôtures qu'il a fallu des années pour construire. Plus de 10 km au total. " C'est notre handicap numéro 1, confie Jean-Pierre Cuillé, puisqu'on ne pourra plus les déménager ici. On a aujourd'hui besoin de bulldozers et de pelles mécaniques pour dégager les arbres entremêlés. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser."Le manadier compte beaucoup sur la solidarité des autres éleveurs. Il attend également une réponse de son assureur.

L'état de catastrophe naturelle demandé par le maire

Tous les sinistrés espèrent également que l'état de catastrophe naturelle demandé par le maire de Générac soit reconnu rapidement. En attendant, pour rendre hommage à Franck Chesneau, le pilote de Tracker décédé dans le crash de son avion, Frédéric Touzellier a décidé de rebaptiser la place de l'Hôtel de Ville à son nom.

