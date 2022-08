Incendie en Gironde et dans les Landes : 7.400 hectares brûlés, "une lutte intense" contre les flammes

Le cauchemar n'en finit pas. Depuis mardi, la forêt du Sud-Gironde brûle. Le feu qui a repris dans le secteur de Saint-Magne, déjà touchée par le violent incendie de juillet dernier, avait ravagé 7.400 hectares ce vendredi à 6 heures. Dans les Landes, le feu ne progresse plus pour la deuxième nuit de suite. La journée de jeudi a été marquée par la visite de la Première ministre Elisabeth Borne et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Saint-Magne. Le président de la République a également annoncé le renfort au sol de pompiers d'Allemagne, de Roumanie, de Pologne et d'Autriche. Au total, 361 pompiers européens ont pris la route du sud-ouest de la France pour épauler les près de 1.350 pompiers qui combattent nuit et jour les flammes. 65 pompiers allemands sont déjà sur le terrain ce vendredi matin. Suivez la situation avec France Bleu.

L'essentiel

Le feu s'est déclaré mardi. À 6 heures ce vendredi matin, 7.400 hectares avaient brûlé

Dans les Landes, l'incendie ne progresse plus pour la deuxième nuit de suite

Par précaution, 10.000 habitants ont dû être évacuées depuis le début du sinistre

Au total, près de 1.350 pompiers sont mobilisés

361 pompiers européens sont attendus en renfort, c'est historique

Une cellule d'information au public a été ouverte par la préfecture de 8h à 20h : 0.800.713.633

La Gironde est en vigilance rouge pour risque de feux de forêts, tout comme les Landes

La situation sur le front de l'incendie

L'incendie continue de se propager ce vendredi matin en Gironde. Le feu a parcouru 600 hectares dans la journée de jeudi, portant le total à 7.400 hectares depuis mardi. "La lutte a été très intense" expliquait les pompiers ce jeudi soir "avec des actions très fortes pour la protection des bourgs de Belin Beliet et Saint Magne, et l'empêcher de se propager vers le Nord". Près de 1200 sapeurs-pompiers ont participé à la lutte appuyés par les moyens aériens. Le feu continue à se propager à l'inverse du vent, vers le nord. De très nombreuses reprises de feu ont été traitées en permanence au cours de la journée. Aucun bâtiment n'a été détruit depuis 24 heures. 17 habitations ont été détruites depuis le début de l'incendie en Gironde.

Dans les Landes, le feu ne progresse plus.

Des conditions encore difficiles dans la journée de vendredi

"Les mêmes conditions climatiques sont prévues [ce vendredi], toujours très défavorables pour nous" ont indiqué les pompiers de Gironde ce vendredi. Sur la zone du feu de forêt, il devrait encore faire 37 degrés de vendredi, après 41 degrés ce jeudi.

Les pompiers toujours mobilisés, ici dans la nuit de mercredi à jeudi à Belin-Béliet - SDIS 33

L'Europe vole au secours de la Gironde et des Landes

Renforts au sol

L'Europe vole au secours de la France pour aider les pompiers qui luttent avec acharnement depuis deux jours contre la reprise spectaculaire d'un incendie en Gironde et dans les Landes, où de premiers renforts sont arrivés d'Allemagne ce jeudi. 65 pompiers allemands et 24 véhicules sont déjà arrivés. Certains sont déjà sur le terrain pour éteindre les flammes. C'est le président Emmanuel Macron qui l'a annoncé sur Twitter dans la journée de jeudi. Des dizaines d'autres pompiers sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions venus de Roumanie, Pologne, Autriche. Au total, 361 pompiers européens avec 101 véhicules ont pris la route du sud-ouest de la France pour épauler les 1.350 pompiers, a précisé le préfet délégué de Gironde.

65 pompiers allemands sont arrivés en France pour aider les soldats du feu français © Radio France - Philippe Peyre

Les convois polonais et autrichiens feront leur entrée dans l'hexagone ce vendredi matin et seront ensuite escortés jusqu'en Gironde. Il est vraisemblable que leur intervention ne débute que samedi. Ils se désengageront le 19 août. Le détachement roumain arrive de manière échelonnée depuis le milieu de la nuit.

Renforts dans les airs

Deux Canadair grecs sont arrivés en Gironde. Ils devraient tous deux débuter leur engagement dès demain et celui-ci se poursuivra jusqu'à samedi inclus. Les Canadair italiens arriveront ce vendredi midi et seront également déployés à Landiras aux côtés des appareils grecs et de deux autres Canadair français. Ils y resteront jusqu'à samedi inclus.

Où en sont les évacuations ?

10.000 personnes sont toujours évacuées dans le Sud-Gironde et dans les Landes : 8.000 en Gironde à Hostens, Saint-Magne et Belin-Béliet et 2.000 dans les Landes à Mano, Moustey et Saugnac-et-Muret. ainsi que d'un Ehpad dans ce département. Comme en juillet, des salles communales ont été ouvertes pour recueillir les habitants qui ont dû quitter leur logement.

Les maisons évacuées sont étroitement surveillées par les autorités : "Aujourd'hui, plus de 400 gendarmes sont mobilisés aux confins de la Gironde et des Landes, et sont renforcés depuis hier (mercredi) par des escadrons de gendarmerie mobile ainsi que de compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui nous permettent de patrouiller dans ces villages de jour comme de nuit" expliquait le général Samuel Dubuis, commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, invité de franceinfo ce jeudi "Nous avons aussi le souci de tenir le terrain une fois qu'il y a une commune évacuée pour éviter des retours d'habitants, mais aussi des atteintes aux biens de type cambriolages" a t-il également assuré.

Les infos pratiques

Une cellule d'information au public a été ouverte par la préfecture de 8h à 20h : 0.800.713.633

Vous retrouvez les routes coupées dans les Landes et en Gironde dans cet article

L'A63 (Bordeaux-Bayonne) a en partie rouvert aux voitures ce jeudi dans les deux sens, sur près de 120 kilomètres, entre Bayonne et l'échangeur n°17 de Liposthey dans les Landes, a annoncé Vinci Autoroutes. La section entre la sortie 17 et l'accès au bassin d'Arcachon reste en revanche totalement fermée, et l'itinéraire de déviation via l'A64, l'A65 et l'A62 est toujours conseillé.