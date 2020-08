Incendies : "Il faut que les auteurs soient punis avec aucune forme de clémence", le maire de Sausset-les-Pins

Maxime Marchand, maire de Sausset-les-Pins, l'une des communes touchées par l'incendie de Martigues, a déclaré ce jeudi matin : "Si d’aventure cet incendie est criminel, il faut que les auteurs soient punis avec aucune forme de clémence".

Le colonel Gregory Allionne, patron des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, a assuré mercredi, à propos de l'incendie de Martigues, "On ne peut pas en douter : la main de l'homme, malveillante, était de mise".

Maxime Marchand, maire de Sausset-les-Pins, a réagi à cette déclaration en assurant se fier aux experts, "On n’est pas policiers, on va laisser la justice faire son travail, mais si d’aventure cet incendie est criminel, il faut que les auteurs soient punis avec aucune forme de clémence".

Le maire de Martigues, Gaby Charroux, estime, lui aussi, qu'il pourrait s'agir d'un acte volontaire. "On est saisi par l'émotion, par l'angoisse, par la colère et la haine aussi ! La haine de ceux qui, si c'est volontaire, s'appellent des criminels tout simplement" a déclaré l'élu.

À Sausset-les-Pins, 12 hectares ont brûlé. Pour le maire Maxime Marchand, "Ce qui s'est passé est extrêmement grave, c'est une catastrophe pour notre commune. [...] Ces endroits, on les connaît par cœur depuis l’enfance, de les voir comme ça, c’est un crève-cœur, un vrai déchirement".

"C'est de la pinède qui était collée totalement à notre village, alors certes, elle appartenait à la ville de Martigues, mais on n'est pas frontaliers. On pouvait traverser la limite entre les deux villes très rapidement. Et c'est vraiment l'âme de notre ville, tout le parc de la Roselière qui était classé et qui était un site écologique et de biodiversité absolument énorme sur la ville de Sausset-les-Pins et qui sert de séparation entre nos deux villes, a été complètement ravagé".

La direction départementale de la Sûreté publique, DDSP13, est chargée de l'enquête sur les causes de l'incendie. Toutes les pistes sont étudiées.