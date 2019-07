Incendies : "La surface brûlée" est déjà supérieure à celle de "la totalité de l'année 2018" selon Christophe Castaner

En déplacement ce mercredi à Générac, où un incendie a détruit 488 hectares de végétation, Christophe Castaner a affirmé que "la surface qui a brûlé du fait des incendies en France est déjà supérieure à celle que nous avons connu sur la totalité de l'année 2018". Six nouveaux Dash sont commandés.

Plus de 480 hectares ont brûlé à Générac dans le Gard.

Générac, France

Le constat est alarmant. Le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Générac dans le Gard ce mercredi, a expliqué que "la surface qui a brûlé du fait des incendies en France est déjà supérieure à celle que nous avons connu sur la totalité de l'année 2018". Générac a été le théâtre d'un violent incendie mardi, près de 500 hectares de végétation ont brûlé.

"Nous sommes extrêmement mobilisés." - Christophe Castaner

Six nouveaux avions bombardiers d'eau

Le ministre a également annoncé la commande de six nouveaux avions Dash, des bombardiers d'eau, pour un coût de 360 millions d'euros : "Deux viendront encore, l'année prochaine, renforcer nos moyens".

Un bilan agricole et naturel "catastrophique"

L'incendie de Générac a été terrible. Il laisse derrière lui un "bilan agricole et naturel catastrophique mais la totalité des propriétés et des habitations ont été sauvées grâce à l'engagement et le courage des sapeurs-pompiers". Au total, 350 soldats du feu ont été mobilisés.

"C'est un des incendies les plus violents que nous avons connus depuis le début de la saison estivale." - Christophe Castaner

Selon le site Prométhée, qui dépend du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 3.935 hectares ont déjà brûlé cette année, sans compter celui de Générac. En 2018, les incendies avaient détruit 3.064,77 hectares.