Incendies le long des autoroutes : trop de mégots jetés alertent les gendarmes de Haute-Garonne

Une piqûre de rappel qui ne fait de mal à personne. Ce samedi, alors que le trafic était important avec de nouveaux départs en vacances, plusieurs petits départs de feu ont été constatés le long des axes autoroutiers de Haute-Garonne. Incendies bien souvent provoqués par des mégots jetés par les fenêtres des véhicules, geste à proscrire rappellent les gendarmes du département.

En plus de mobiliser les forces de l'ordre et pompiers déjà bien occupés l'été, ces incendies entraînent des ralentissements sur les autoroutes. Plusieurs incendies ont ainsi été constatés ce samedi le long de l'A64 (entre Toulouse et Lannemezan), de l'A62 (entre Bordeaux et Toulouse) ainsi qu'aux abords de l'A61 (entre Toulouse et Narbonne).

Les bouteilles d'eau en plastique, également jetées en nombre le long des routes, peuvent aussi être à l'origine d'incendies. Avec les fortes chaleurs, la bouteille peut agir comme une loupe. Lorsque les rayons du soleil la traversent, ces derniers sont ensuite concentrés sur un seul et même point pouvant mettre le feu aux objets situés à proximité. C'est très rare ... mais ça peut arriver alors prudence.