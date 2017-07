Incendies : le point sur la situation dans les départements du sud-est

Plus de 6.300 hectares ont été détruits par les flammes dans le sud-est depuis lundi. Ce mercredi, 10 à 12.000 personnes ont du être évacuées dans le Var. Plusieurs feux se sont également déclarés dans les Bouches-du Rhône ce mercredi. Le premier ministre Édouard Philippe sera dans le Var ce soir.

Le bilan des incendies continue de s'aggraver ce mercredi. Depuis lundi, plus de 6.300 hectares de végétation ont été ravagés dans le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et en Corse. Mercredi matin, 10.000 à 12.000 personnes ont été évacuées dans le Var. Plusieurs dizaines de pompiers ont été blessés, dont deux grièvement dans le Vaucluse. Le Premier ministre sera dans le Var mercredi soir.

Dans le Var, 10.000 à 12.000 personnes évacuées en pleine nuit

Dans la nuit de mardi à mercredi, un nouveau feu s'est déclaré dans le Var, près de Bormes-les-Mimosas, nécessitant l'évacuation de 10.000 à 12.000 personnes dans les zones alentour. Plus de 600 pompiers sont mobilisés pour contenir cet incendie qui a d'ores et déjà brûlé 1.000 hectares de végétation. Les flammes ont menacé de nombreux campings, ainsi que des villages de vacances et des habitations, nécessitant l'évacuation dans la nuit de milliers de personnes. Le feu a repris en vigueur ce mercredi après-midi.

Des moyens aériens sont mobilisés depuis 7h ce mercredi matin. Un autre départ de feu a été constaté vers 11h30 sur la commune de Collobrières. Au total, 3.200 hectares ont été détruits dans le département depuis lundi. Le feu qui avait parcouru 500 hectares à La Croix-Valmer, près de Saint-Tropez, est reparti ce mercredi vers 14h. Une centaine d'habitants, ainsi que 300 résidents d'un camping, ont été évacués.

Dans les Bouches-du-Rhône, de nouveaux feux et deux personnes en garde à vue

Le feu qui s'était déclaré à Martigues ce mercredi matin, vers 5h, et qui était fixé par les pompiers est reparti ce mercredi après-midi. Les résidents d'un camping ont été évacués à titre préventif. Le parquet a été saisi pour déterminer l'origine de ce feu, qui est suspecte. Ce mercredi matin, un départ de feu a également été signalé dans le massif Le Régagnas, sur la commune de Peynier, dans les Bouches-du-Rhône. A 11h, il avait parcouru 23 hectares, et menaçait une zone vaste de plusieurs milliers d'hectares. Une centaine de véhicules et 300 pompiers ont été immédiatement dépêchés sur place. A 14h, l'incendie est contenu. Au moins deux personnes sont placées en garde à vue par les gendarmes. Elles auraient provoqué un incendie involontairement.

Valucluse : le feu du Luberon sous contrôle, deux pompiers grièvement blessés

Après une reprise de feu mardi après-midi, l'incendie qui s'est déclaré lundi entre la Bastidonne et Mirabeau, dans le sud du Vaucluse, a été circonscrit mercredi matin. 540 pompiers restent mobilisés. Les flammes ont détruit 1.275 hectares de pinède, sur un périmètre de 19 kilomètres. Lors de l'intervention, huit pompiers ont été blessés. Cinq d'entre eux, venus de l'Isère, ont été piégés dans leur camion par un retour de flammes. Deux ont été grièvement brûlés aux mains et au visage, ils ont été évacués sur un hôpital de Marseille.

Une plainte contre X après l'incendie en Haute-Corse

Le maire d'Olmeta di Tuda, en haute-Corse, a porté plainte contre X après le feu qui a détruit 1.800 hectares dans la commune depuis lundi. Le procureur de la République de Bastia a indiqué n'écarter aucune hypothèse. 322 pompiers sont toujours sur place du côté de Biguglia et Olmeta di Tuda.

