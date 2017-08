Incendies : le président de la région PACA demande une commande européenne groupée de Canadair

Renaud Muselier, le président de la région PACA demande à ce que les pays européens du sud s'associent à la France pour faire une commande groupée de Canadair : il en faut 25 pour relancer la production.

Des départs de feux tous les jours, cet été dans la région. Et au vu du nombre, il faut chaque fois arbitrer : où est-il plus important de faire des largages d'eau ?

Les 26 avions de la Sécurité civile sont basés depuis quelques mois à Nîmes Garons, et plus à Marignane (comme c'était le cas depuis 1963).

Parmi ces 26 avions, 12 Canadair et neuf Tracker.

Capture d'écran dossier de presse - Ministère de l'Intérieur

En juin, les pilotes estimaient ne plus être en mesure d'assurer leurs missions, estimant qu'un quart de la flotte n'était pas en état de voler.

Pourtant, ces avions sont déployés dans tout le sud de la France en cas de feu, mais aussi "en Europe, au titre de la solidarité, dans le cadre du mécanisme européen de Protection civile et de l'assistance mutuelle entre Etats voisins", précise le Ministère de l'intérieur.

"Des avions très sollicités" - Pompiers de Vaucluse

"On a une pression incendiaire non-négligeable dans le Vaucluse ces dernières semaines", expliquait il y a quelques jours le contrôleur général Jean-Yves Noisette, patron des pompiers de Vaucluse. "On a des avions très sollicités. Si toute la zone est touchée, il faudra être attentif à leur disponibilité."

Autre souci, les appareils vieillissants. Stéphan Le Bars, pilote de Canadair et responsable du SNPNAC, expliquait en juillet que ces Canadairs "sont des avions qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont en très bon état à partir du moment où ils sont entretenus et que les pièces détachées arrivent en temps et en heure. Aujourd'hui, notre problème est là. Nous n'avons plus les pièces détachées. Ce sont des avions qui vont aller jusqu'à 35, 40 ans, voire plus loin. À partir du moment où il est correctement entretenu, c'est un avion qui peut durer très longtemps."

Et la commande de six avions Dash 8, annoncée par Gérard Collomb, le ministère de l'Intérieur, n'est pas jugée suffisante :"Ce n'est pas un scoop, c'est ce qui était prévu dans le cadre du remplacement des trackers, les avions utilisés également pour soulager les troupes au sol."

Dash 8 en plein largage retardant sur le feu de Porc de Bouc



BRUNEAU Romain - 2017@SecCivileFrance@SDIS13@CodeRougeInfopic.twitter.com/rx9kCAUoPc — Romain Bruneau (@Axios_13) August 12, 2017

"Mais il faut une commande de 25 Canadair pour relancer la chaîne." - Renaud Muselier

Il en faut donc davantage, estime Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : "J'ai demandé au président de la République de mettre un système qui permettrait au niveau européen de relancer la construction de Canadair. Ce n'est pas très cher, 2 millions d'euros, ce n'est pas hors de prix. Mais il faut une commande de 25 Canadair pour relancer la chaîne."

"Il faut une commande de 25 Canadair pour relancer la chaîne", rappelle Renaud Muselier Copier

Car le constructeur a annoncé la fin de production de ces avions en 2015, faute de commandes, précisent les Echos.

Selon Renaud Muselier, le Portugal n'en a pas, la Grèce, l'Espagne en ont deux, l'Italie, cinq. "On a la possibilité de faire une commande groupée qui nous permettrait de voir l'avenir avec plus de sérénité", estime le président de région.

Largage Canadair sur reprise de feu de Saint Cannat



BRUNEAU Romain - 2017@CodeRougeInfo@SecCivileFrance@SDIS13pic.twitter.com/uMuXrSGF0D — Romain Bruneau (@Axios_13) August 13, 2017

En 2016, les appareils de la sécurité civile ont effectué 7.937 heures de vol, dont 1.994 heures sur feu et 1.652 heures de guet aérien armé, précise le Ministère de l'Intérieur.

Ils ont réalisé plus de 6.000 largages sur feux en 2016, 33 millions de litres d'eau ou retardant.