Incendies : les gendarmes patrouillent à cheval pour faire de la prévention dans les Alpes-Maritimes

Plus de 60 000 hectares brûlés depuis le début de l'année en France. Cet été 2022 est dramatique sur le front des incendies et 90 % des feux sont d'origine humaine. La gendarmerie fait donc de la prévention auprès des randonneurs et rappelle sans cesse des consignes de bon sens : ne pas allumer un feu en forêt, même un feu de camp ou un barbecue, et ne pas jeter de mégots de cigarettes, que ce soit en montagne ou sur le littoral des Alpes-Maritimes. Une opération de sensibilisation a d'ailleurs été menée dans le parc départemental de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet.

L'adjudant Fabrice Tramutolo à la brigade de Villeneuve Loubet et la garde Elodie Bachelot du régime de cavalerie vont à la rencontre des promeneurs à cheval. "C'est un animal qui rassure les personnes. Et nous on a une visibilité beaucoup plus grande parce qu'on est en hauteur", explique Elodie Bachelot. "En Bretagne il est même arrivé que des collègues détectent des feux comme ça", ajoute Fabrice Tramutolo.

La prévention avant les contraventions

Pendant environ une heure et demie, les deux gendarmes vont voir à la fois des joggeurs, des promeneurs, des familles pour leur expliquer les bons gestes. Ils sont très bien accueillis. "Moi je trouve que c'est très important parce que vu tout ce qu'il se passe dans le territoire français en ce moment c'est pas inutile de rappeler les règles. Et puis le fait qu'ils arrivent à cheval, ça fait un peu moins stricte", affirme Nathalie.

D'ailleurs Fabrice Tramutolo et Elodie Bachelot n'ont dressé aucune contravention pendant leur patrouilles puisqu'aucune infraction n'a été constatée. "Les gens comprennent que là au niveau de la sécheresse on est à un point très élevé et ils sont de nature très compréhensifs." Mais en cas de non respect de la réglementation, le contrevenant est passible d’une amende forfaitaire de 135 €, et en cas de départ d’incendie, le responsable s’expose à des sanctions beaucoup plus graves : une peine de prison jusqu'à 3 ans et une amende pouvant atteindre 45 000€.