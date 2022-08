Incendies : Les pompiers sur le pied de guerre, la Charente-Maritime passe en risque très sévère ce samedi

Pour la première fois depuis le début de l'été en Charente-Maritime, l'accès à un massif forestier, celui de la Double Saintonge au sud du département (autour de Montendre et Montguyon) est interdit à partir de ce samedi et jusqu'à la fin de l'alerte "très sévère" lancée par la préfecture. 29 communes (voir plus bas) sont concernées. Mi-juillet, cinquante hectares de forêt avaient brulé dans cette zone, à Clérac.

Le niveau de risque augmente dans les heures qui viennent avec l'arrivée d'un vent d'est à nord-ouest qui attiserait les flammes s'il y avait un déclanchement d'incendie. "Des températures élevées sont aussi annoncées ce week-end, avec une température plus importante le dimanche" ajoute le colonel Jouanne qui commande le SDIS 17. Conséquence, le taux d'humidité dans l'air devrait passer en dessous de 10%, ce qui va encore assécher la végétation.

L'interdiction concerne "l'accès, la circulation et le stationnement des personnes avec des véhicules" et toutes activités d'exploitation dans les massifs forestiers. Les manifestations festives, culturelles, et sportives sont également interdite dans l'ensemble des massifs boisés du département. Seuls les feux d'artifices tirés depuis la mer sont autorisés. Ce qui sera le cas à La Palmyre, dimanche soir à 22h45 pour le spectacle pyrotechnique "à La Croisée des Phares."

Des moyens supplémentaires engagés par les pompiers sur chaque départ de feu

Avec l'augmentation du risque, le centre départemental de secours va engager plus de moyens au moindre départ de feu. Les pompiers seront sur le pied de guerre tout le week-end dans le département : "nous demandons à tous nos sapeurs pompiers d'être disponibles, et il y aura une présence de garde dans tous les centres" confirme le colonel Jouanne. Un hélicoptère bombardier d'eau sera aussi pré-positionné à partir de samedi à Jonzac pour tout le week-end. Et pour réduire les risques et faire respecter l'interdiction d'accès le groupement de gendarmerie et l'Office National des Eaux et Forêts vont aussi assurer des opérations de contrôle dans l'ensemble du département.

*Communes concernées par l'interdiction de circuler dans les massifs : Bédenac, Boscamnant, Boisredon, Boresse-et-Martron, Bussac-forêt, Cercoux, Chamouillac, Chepniers, Chevanceaux, Clérac, Corignac, Courpignac, Coux, Jussas, La Barde, La Clotte, La Génétouze, Le Fouilloux, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Neuvicq, Orignolles, Saint-Aigulin, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux, Saint-Palais-de-Négrignac, Saint-Pierre-du-Palais, Souméras.