Incendies - Nouvelle journée à risques dans les Bouches-du-Rhône : 23 massifs fermés

Le risque incendie se répète dans les Bouches-du-Rhône et les pompiers appellent une nouvelle fois à la plus grande prudence ce mercredi en raison qui mistral qui va souffler jusqu'à 65 km/h. Le vent et la chaleur qui s'accentue sont deux facteurs propices aux feux. Par précaution 23 massifs forestiers sur 25 sont fermés . Les travaux sont également interdits à partir de 13 heures dans les massifs de Concors et Trévaresse.

Dans le Var pas d'interdiction d'accès aux massifs, mais le risque incendie est jugé sévère dans 4 massifs et modéré dans 5.