Incendies dans le sud-est : plus de 1.500 hectares de végétation détruits, une centaine de maisons évacuées

Plusieurs incendies ont ravagé plus de 1.500 hectares de végétation ce lundi dans le Vaucluse, dans les Alpes-Maritimes, dans les Bouches-du-Rhône et en Corse, où le feu a détruit plus de 900 hectares et menace des habitations. Des évacuations sont en cours en Haute-Corse et dans le Luberon.

Plus de 1.500 hectares de végétation ont été détruits par des incendies ce lundi, dans le sud-est de la France. En Corse, le feu a ravagé au moins 900 hectares de végétation et menace des habitations. Des évacuations sont en cours sur l'île. Des feux se sont également déclarés dans le Vaucluse, où une centiane d'habitations ont été évacuées, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi à Marseille.

Au moins 900 hectares détruits en Corse, des évacuations en cours

En Haute-Corse, au moins 900 hectares ont été détruits à Olmeta Di Tuda, dans le Nebbiu, où le vent souffle jusqu'à 100 voire 130 km/h, indiquent les pompiers de Haute-Corse. Environ 90 pompiers luttent contre les flammes. Une dizaine d'incendies se sont déclarés dans le département ce lundi. Dans la forêt d'eucalyptus d'Aléria, à proximité du domaine de Mavella, 30 hectares ont été détruits. Plusieurs routes ont dû être fermées. Des évacuations sont en cours à Biguglia.

Le feu d'Olmeta di Tuda continue de progresser. Les flammes ont basculé sur le versant est et des évacuations sont en cours à Biguglia. — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) July 24, 2017

Incendies, routes fermées :

- D82 : Oletta - Olmeta di Tuda

- D62 / D82 : Ortale

- D343 : Aleria (Domaine Mavella)

- RT12 : Casabianda pic.twitter.com/slrHa69ZTm — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) July 24, 2017

Plus de 600 hectares détruits dans le Luberon, une centaine de maisons évacuées

Plus de 600 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes dans le Luberon, dans le massif des "Trois frères" sur la commune de la Bastidonne dans le sud du Vaucluse. Le feu s'est déclaré en fin de matinée. 450 pompiers étaient mobilisés. Le maire de Mirabeau a activé son Plan Communal de Sauvegarde : une centaine d'habitations sont évacuées.La circulation sur les autoroutes, mais aussi sur les voies de train, est très perturbée.

EN DIRECT - Incendie dans le Luberon A51 rouverte entre Cadarache et Manosque https://t.co/WkyjUt20Av — France Bleu Provence (@bleuprovence) July 24, 2017

Une cinquantaine d'hectares détruits dans les Alpes-Maritimes

Dans le département des Alpes-Maritimes, plusieurs incendies se sont déclarés ce lundi après-midi, notamment à Carros, Saint-Vallier-de-Thiey et Auribeau-Sur-Siagne. À Carros, le feu s'est déclaré vers 16 heures et a détruit au moins 54 hectares. 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés, avec quatre Canadair et trois hélicoptères. À Saint-Vallier de Thiey, l'incendie a pu être contenu. À Auribeau-Sur-Siagne, les flammes ont ravagé 2.000 mètres carrés de végétation dans l'après-midi.

54 hectares partis en fumée à #Carros. Le @prefet06 demande aux habitants de rester confinés chez eux. Feu en cours. Vent défavorable. — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 24, 2017

Deux hectares détruits à Marseille

Dans le 11ème arrondissement de Marseille, un incendie s'est déclaré vers 14 heures ce lundi, sur le plateau des Baou, près du quartier de Saint-Marcel. Le feu a brûlé deux hectares. Deux hélicoptères, une trentaine d'engins et 86 hommes ont été mobilisés pour contenir le feu sur le plateau, afin de ne pas menacer les habitations situées en bas de la colline. Les pompiers arrosent les maisons par précaution. La route menant au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, utilisé par l'Olympique de Marseille, a été coupée.