Incendies : pourquoi l'hélicoptère bombardier d'eau n'arrive qu'au 1er juillet dans le Finistère

Pourquoi a-t-il fallu faire venir un hélicoptère bombardier d'eau du Sud-Ouest cette semaine dans le Finistère pour éteindre le feu de Saint Goazec, alors qu'un tel équipement est prévu dans le Finistère ? Parce qu'il n'est pas encore là. Pour quelle raison ? Réponse du préfet du Finistère, Philippe Mahé.

L'incendie des montagnes noires a détruit 5 ha de sapinière mercredi, 80 ha étaient menacés. 231 pompiers ont été mobilisés, notamment des pompiers spécialisés feux de forêts, mais aussi un hélicoptère Puma, venu de Jonzac en Charente-Maritime pour effectuer huit largages d'eau. Au terme de ces largages, mercredi peu avant 23 heures, le feu avait été déclaré maîtrisé.

France Bleu Breizh Izel : Ce feu de Saint Goazec, c'était en quelque sorte une répétition ?

Philippe Mahé : On peut le prendre ainsi, mais ce n'est jamais un exercice factice puisque lorsque les pompiers sont alertés sur des feux naissants, il y a une stratégie claire : il faut éteindre les feux naissants avec tous les moyens. D'abord les moyens terrestres, nombreux à être mobilisés rapidement, des engins en relation étroite avec les élus. Il y a ensuite des arbitrages à rendre avec la zone, au niveau administratif, qui gère les moyens à mutualiser et le niveau national pour les moyens aériens.

Parmi les moyens mutualisés, il y a les pompiers des groupements feux de forêt, l'un est venu du Morbihan ?

Oui, c'est ce qu'on appelle la mutualisation des moyens. Nous sommes allés l'an dernier sur quelques feux de forêts hors du Finistère. Beaucoup de pompiers de l'extérieur du département sont venus nous aider et là, immédiatement, on a eu recours à des pompiers du Morbihan. Ddepuis un an, nous avons tiré des enseignements avec les pompiers, avec le Conseil départemental, de ces feux des Monts d'Arrée en particulier. Et nous avons la chance, d'une certaine manière, de bénéficier de moyens supplémentaires puisque, suite aux annonces du président de la République, des arbitrages ont été rendus pour le Finistère et nous allons bénéficier d'engins nouveaux, de matériel nouveau, à la fois de détection et d'attaque contre les feux.

L'hélicoptère annoncé doit arriver au 1er juillet et être stationné sur l'aéroport de Quimper-Pluguffan. Il n'était donc pas là quand on en avait besoin cette semaine...

C'est une initiative nouvelle prise par le président du Conseil départemental et moi-même pour expérimenter. A Saint-Goazec, mercredi, nous avons eu recours à un hélicoptère qui venait de Jonzac, en Charente Maritime. Demain, si le même exercice nous est imposé, cet hélicoptère basé à Pluguffan viendra en dix minutes sur le lieu du feu. Il sera utile non seulement au Finistère, mais vraisemblablement aux autres départements bretons.

Pourquoi ne sera-t-il disponible qu'au 1er juillet et pas en juin ?

Parce qu'il y a des procédures de consultation de marchés publics et c'est dans ce cadre qu'il nous faut quelques délais de mise au point. Nous avons rencontré les responsables il y a quelques jours et ils seront prêts effectivement le 1ᵉʳ juillet.

Ça veut dire que l'année prochaine, on pourra se mobiliser en amont, peut être en juin déjà ?

Tout à fait, à partir du 1ᵉʳ juillet, et ce, sur une durée indéterminée pour cette année et l'année prochaine, nous aurons le bénéfice de ce nouveau moyen expérimental en Bretagne.

La météo des forêts a une semaine, mais durant l'incendie de Saint Goazec, mercredi, le Finistère était (et est toujours en vert). Ca sert à quelque chose ?

Oui, bien sûr, ça servira. D'abord, on la regarde tous les soirs.

Mais c'est vert, donc on peut aller se promener ?

Non, ça veut dire qu'à tout moment, il faut de la vigilance. Vous savez que 90 % des feux sont d'origine humaine. Donc, météo ou pas, il faut être extrêmement vigilant. Il faut s'éduquer à la prévention des feux et c'est un travail qui est fait dans les écoles. C'est un travail qui est fait sur les massifs et c'est de l'éducation et c'est de la pédagogie. Ca signifie qu'il n'y a pas une alerte et un danger imminent mais pour autant il y a le principe de précaution avec la situation hydrologique. On n'est pas en situation de sécheresse comme l'an dernier à la même époque. Donc ça veut dire que les nappes souterraines sont remplies, que les barrages sont remplis et que nous sommes pas au même niveau de sécheresse qu'en juin 2022.