Incendies : quelles différences entre un feu “fixé”, “maîtrisé”, “circonscrit” ou “noyé” ?

La saison des incendies a malheureusement débuté en trombe, cette semaine, avec notamment un énorme incendie toujours en cours dans les Cévennes ce samedi. De nombreux autres départs de feu sont recensés. "Fixé", "maîtrisé", "circonscrit", "éteint" ou "noyé", France Bleu vous explique le vocabulaire des pompiers en ces circonstances.

"Fixé"

Quand un incendie est "fixé", cela signifie que la zone où les flammes se propagent n’évolue plus. L'incendie est toujours en cours, mais il ne progresse plus. Pour en arriver là, les pompiers se concentrent sur les zones les plus virulentes du feu : à l'avant du feu ou à sa lisière sous le vent - du côté opposé au vent, qui attise les flammes - par exemple.

"Maîtrisé" ou "circonscrit"

Pour être considéré comme "maîtrisé", l'incendie doit être entouré par les soldats du feu et des moyens techniques en continu, autrement dit le "circonscrire". Les pompiers éteignent les flammes les plus importantes en lisière de l'incendie.

"Noyer" et "éteindre"

Une fois l'incendie maîtrisé, les pompiers doivent le "noyer" afin qu'il soit totalement "éteint". Il faut "supprimer tout point incandescent", explique le glossaire du feu des pompiers : arroser abondamment les lisières, éventuellement gratter le sol et arroser à nouveau. L'incendie est éteint lorsqu'il n'y a non seulement plus de flammes, mais plus de points chauds, de braises ou de fumeroles. L'incendie est alors déclaré "éteint" et les pompiers peuvent quitter le sinistre. Cela peut prendre plusieurs jours.

"Parcourus" ou "brûlés" ?

Pourquoi dit-on parfois que l'incendie a parcouru un certain nombre d'hectares, et qu'il en a brûlé un autre nombre ? Comment est-ce possible ? L'incendie peut en fait parcourir de nombreux hectares sans brûler la totalité de la végétation sur son passage, en faisant des "sauts" de végétation. Un incendie peut donc avoir "parcouru" dix hectares mais n'en avoir "brûlé" que huit.