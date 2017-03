Incendies à répétition à l'école primaire La Réjaillère à St Etienne

C'est la deuxième fois en deux semaines que des poubelles sont incendiées puis plaquées contre une des portes d'entrée de l'école primaire La Réjaillère dans le quartier de la Métare. Des pyromanes qui agissent de nuit et pendant les weekends. Les parents d’élèves réclament plus de sécurité.

Marie Cécile est mère de trois enfants, tous scolarisés à La Réjaillère..ces derniers jours elle échange beaucoup avec les autres mamans d’élèves , toutes très inquiètes depuis que cette école primaire du quartier de la Métare est visée par des tentatives d'incendies à répétition: "On a toutes la boule au ventre quand on amène nos enfants à l'école. Chaque weekend il y a des incendies. On ne comprend pas, est ce que c'est une volonté de vengeance ou autre ? Mais c'est juste plus possible, lundi 20 mars l'école a été fermée toute la journée pour nettoyer la suie et la fumée qui était rentrée dans les classes... on a peur pour nos enfants, maintenant il faut des mesures visibles et rapides pour stopper tout ça."

"On a toutes la boule au ventre quand on améne nos enfants à l'école" - Le témoignage de Marie Céline une maman d'éléves Partager le son sur : Copier

Deux tentatives d' incendies en deux weekends !

A chaque fois, les pyromanes ont agit de nuit et avec la même méthode: incendier des poubelles de particuliers puis les déplacer sous le préau pour les plaquer contre une des portes d'entrée de l'école de la Réjaillère. Les pompiers sont toujours intervenus très rapidement et les flammes n'ont pas incendié le bâtiment. Samy Kefi Jérôme, l'adjoint au maire de St Etienne en charge de l'éducation se veut d'ailleurs rassurant: " à partir du moment où le feu est déclenché à l'extérieur, il n'y a pas de risque de propagation car le bâtiment est conforme aux normes de sécurité incendie. Ce sont simplement les fumées qui ont pu pénétrer à l'intérieur, mais nous allons remplacer la porte coupe-feu pour que cela ne se reproduise pas et qu'il n'y ait absolument plus aucun risques".

Une surveillance renforcée autour de l'école

Inquiets, les parents d’élèves veulent lancer une pétition et réclament plus de moyens pour sécuriser les abords de l'école: installation de grillage supplémentaire, rehaussement du portail voire vidéo surveillance ... Pour l'instant les patrouilles nocturnes de la police municipale et nationale ont été renforcées sur ce secteur et la mairie rappelle que toutes les écoles sont reliées par alarme à une entreprise de sécurité chargée d'intervenir en cas d'effraction. Une commission de sécurité se tiendra ce mardi à 14h dans les locaux de l'école de la Réjaillère.