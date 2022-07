Incendies : un homme soupçonné d'avoir allumé des feux arrêté en Ariège

Un pyromane présumé a été interpellé à Montaut, au sud de Saverdun (Ariège), tout près de la Haute-Garonne ce jeudi 28 juillet, nous apprend franceinfo. Les gendarmes ont reçu des appels de témoins évoquant un homme suspect rôdant autour d'un départ de feu. Ils l'ont vu sortir des fourrés.

Grâce à l'intervention rapide des pompiers ariégeois, cet incendie n'a brûlé qu'une centaine de mètres carrés de végétation, une pacotille au regard des derniers feux en Ariège.

Le 18 juillet dernier, l'Ariège avait connu dans la même journée deux gros incendies : 60 hectares au Vernet et 10 hectares à Verniolle le long de la nationale 20 qui avait dû être coupée. Plus de 120 pompiers avaient été mobilisés, incluant le renfort des services de secours et d'incendie de la Haute-Garonne, de l'Aude et de l'Hérault.