Incendies : un pompier ardéchois expert appelé en renfort au Québec

Un détachement de 100 sapeurs-sauveteurs et sapeurs-pompiers a décollé, ce jeudi 8 juin, en direction du Canada et de la province de Québec, en proie à de violents incendies. Parmi eux, 10 sapeurs-pompiers de la zone Sud-Est de la France, dont un pompier ardéchois, Steve Guillot, un membre de la brigade ardéchoise des feux "tactiques". Ce sont des contre-feux allumés afin de prévenir la formation d'incendies plus importants. Le détachement Sud-Est a décollé en début d'après-midi de l'aéroport Marseille Marignane, il est arrivé dans la nuit.

"Il y a beaucoup de travail, mais ça va être une expérience unique, tant humainement que professionnellement, ce sont de nouveaux feux, je vais découvrir de nouvelle techniques", se réjouit Steve. "On va allumer des contre feux pour éteindre les incendies, couper des arbres et créer des coupures de feu naturelles, traiter les lisières", détaille-t-il. Originaire de Saint-Agrève, il est pompier professionnel à Aubenas, volontaire à Privas, il n'est jamais allé au Canada avant cela. Le Québec est devenu l'épicentre des feux de forêt qui embrasent une grande partie du Canada. La province a déjà évacué des milliers de personnes.