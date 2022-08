Incendies : "un pyromane rôde à Biot", selon le maire

Sept départs de feux en une semaine à Biot. "Ça ne peut pas être un hasard. Un pyromane rôde", affirme Jean-Pierre Dermit le maire de Biot. Il décide donc de fermer toutes les forêts de sa commune au public, dont le parc de la Brague, jusqu'à nouvel ordre. "On a assez de preuves pour dire que ça ne peut être que quelqu'un de mal attentionné. Ces incendies se sont déclarés en pleine forêt, à proximité de sentiers, parfois plusieurs dans un laps de temps très court", explique l'élu.

Les surfaces brûlées restent à chaque fois limitées mais l'inquiétude monte. "Dans le contexte de sécheresse que nous connaissons les forêts sont de véritables poudrières. Et l'habitat est parfois très dispersé à Biot, des habitants peuvent donc vite être menacés. Je prends cette mesure de fermeture des forêts pour les rassurer et faciliter l'enquête." La gendarmerie et la police a en effet mis en place des points de surveillance selon l'élu et les caméras situées au bord des routes sont aussi passées au crible pour retrouver celui ou celle qui déclencherait ces deux depuis plusieurs jours. Mais pour l'instant personne n'a été interpellé.