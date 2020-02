Un véhicule de gendarmerie incendié à Vauvert

Vauvert, France

Trois véhicules ont été incendiés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le Gard, à Vauvert. Un véhicule de la gendarmerie stationné dans la cour de la caserne et deux voitures de particuliers garées dans une rue voisine. Deux incendies à proximité immédiate de la caserne de gendarmerie, pour "marquer que l'incendie du véhicule des gendarmes à l'intérieur de la caserne était bien d'origine criminelle", pointe Jean Denat, le maire de Vauvert

Un incendie vers 4h ce vendredi matin. Les gendarmes ont entendu du bruit, le temps qu'ils sortent dans la cour, le véhicule s'était déjà embrasé. La caserne de Vauvert, même si elle n'est pas très vieille, n'est pas très bien protégée. "Quelqu'un de jeune, d'un peu sportif, peut y entrer" reconnaît un gendarme. Ce vendredi matin, la gendarmerie scientifique s'est rendue sur place pour faire les constations et prélèvements.

Pour l'instant, les enquêteurs ne privilégient aucune piste, locale ou autres... Ces trois nouveaux véhicules incendiés sont à ajouter aux huit voitures parties en fumée depuis le début de l'année dans cette commune de Vauvert (comptage de la mairie), soit plus depuis le début de l'année qu'au cours des six années du mandat. Et le maire de s'impatienter : "Il est grand temps que l'on retrouve les coupables de cette série de voitures brûlées..."