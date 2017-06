Incendies volontaires à Valence : un suspect de 18 ans mis en examen

Le jeune homme interpellé dans le quartier Fontbarlettes de Valence dans la nuit de lundi à mardi a été mis en examen ce mercredi pour destructions par incendie. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire strict.

Une information judiciaire a été ouverte ce mercredi suite aux deux nuits consécutives de dégradations dans le quartier Fontbarlettes de Valence. Le suspect interpellé durant la deuxième nuit marquée par des incendies volontaires a été mis en examen par le juge d'instruction.

Le suspect dit s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment

Ce jeune homme de 18 ans habitant le quartier a été arrêté dans l'enceinte du centre technique municipal où plusieurs véhicules ont brûlé. Il a reconnu qu'il se trouvait sur place mais il a nié toute implication expliquant qu'il se trouvait "au mauvais endroit, au mauvais moment".

Interdiction temporaire de revenir dans son quartier de Fontbarlettes

Ce suspect n'a pas antécédent judiciaire a précisé le procureur de la République. Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a choisi un contrôle judiciaire strict. Le jeune homme va devoir aller s'installer dans sa famille à Bourg-lès-Valence, il a interdiction de sortir entre 20h et 7h du matin et interdiction jusqu'à nouvel ordre de retourner à Fontbarlettes.

Une demi-compagnie de CRS est toujours en renfort à Valence pour sécuriser le quartier durant la nuit.