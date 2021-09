Inceste : "le secret est destructeur" pour l'avocate stéphanoise de l'association Enfance et Partage

France Bleu Saint-Étienne Loire : Une plateforme comme celle là peut améliorer les choses ?

Annick Sadurni, avocate stéphanoise pour l'association Enfance et Partage : "Toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour recueillir la parole des victimes. C'est une initiative. On va le tenter, on va l'essayer. C'est compliqué, complexe de recueillir la parole d'une victime, surtout quand c'est un enfant qui se confiera beaucoup plus facilement auprès d'une personne qu'il connaît, en qui il a confiance et pas sur une plateforme téléphonique".

Ici on essaye d'aller voir les anciennes victimes, les adultes qu'on peut être la capacité de se dévoiler. Malgré tout, il faut faire la démarche sur une question où on est parfois dans le tabou.

C'est très compliqué de briser le silence. Les gens attendent des années, voire même des dizaines d'années. Parfois les faits sont prescrits parce que c'est quelque chose qu'ils ont au fond d'eux mais qui ne sort pas. Et s'ils ne trouvent pas quelqu'un qui soit à l'écoute, qui puisse être dans l'empathie et les aider, ils garderont cela pour eux. Le secret, c'est destructeur pour ces victimes. On voit d'ailleurs que lorsque la personne auteur des faits est jugée, c'est une libération pour la victime. La parole est primordiale.

Vous dites aujourd'hui, il y a des structures, il y a des professionnels. Il faut leur donner les moyens. C'est peut être par cela qu'il faut commencer ?

Oui parce que lorsqu'une victime va déposer plainte, elle va se trouver face à des services de police surchargés. Ils vont prendre sa plainte mais parfois en décalé. Ils sont vraiment vraiment débordés. Il y a énormément de dossiers et il faut aussi que lorsque la personne vient déposer plainte, ce soit efficace. Qu'il y ait des policiers et des experts suffisamment en nombre pour faire face à cette demande parce que c'est un énorme espoir quand ils vont déposer plainte.

Est ce que c'est une demande qui est en hausse ? Est ce que vous traitez plus de dossiers liés à cette problématique ?

J'ai beaucoup plus de dossiers liés à des violences. Les agressions sexuelles sont à peu près constantes, les inceste aussi. Ce qu'on déplore, c'est que l'on voit apparaître une nouvelle forme d'inceste, c'est à dire l'inceste frère-sœur, qui était très peu courant auparavant. Des grands frères qui s'attaquent à leurs petites sœurs et qui leur font subir des agressions sexuelles. Ces gamins, souvent sont très jeunes avec des visions de films pornos. Ils sont en contact avec une sexualité très tôt et ils ont un peu tendance à passer à l'acte pour faire une expérimentation. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils s'en sont pris à leur sœur, ils disent juste qu'elle était là. Donc ils essayent et ils ont une vision de la sexualité qui est précoce et totalement déformée.

Vous avez 87 dossiers aujourd'hui. Chaque dossier est un dossier de trop ?

Oui mais j'ai surtout des dossiers où c'est Enfance et partage est nommé administrateur ad hoc. C'est pour représenter les victimes quand les parents ne font pas le nécessaire eux mêmes. Soit parce qu'ils sont auteurs, soit parce qu'ils ne veulent pas déposer plainte. J'ai ces dossiers là, mais il y en a d'autres où les parents font nécessaire. C'est à dire qu'il y a beaucoup plus de dossiers que ceux je gère.